Максим Максимов: «Мы бы рады стрелять российскими патронами, дешевле было бы примерно вдвое. Но нужно, чтобы производители пошли навстречу»

Максим Максимов рассказал патронах российского производства.

«В России два основных производителя – Климовский завод и ЦНИИТОЧМАШ, который выпускает патроны «Олимп». Традиционно они выходят с новой продукцией под каждую Олимпиаду.

Насколько патроны «Олимп» хороши? Тут все зависит от того, как они встанут на конкретный ствол. Нельзя сказать, что вот эти патроны хорошие, потому что они из Германии, а эти, российские – нет. Нужно подбирать под конкретное оружие и под погоду.

Например, некоторые тренеры предпочитают в сильный ветер переходить на «Олимп» – у него меньше выходная скорость, и поэтому патрон более ветроустойчив. Или вот в мороз они показали себя лучше.

Мы были бы только рады стрелять российскими патронами, потому что это удобно – производство в России, большой выбор. Да и дешевле было бы примерно вдвое. Но тут нужно, чтобы наши производители пошли навстречу.

Я не думаю, что нельзя в России сделать конкурентные патроны. Во-первых, у нас есть разработки, а во-вторых, никто же не мешает взять тот же Lapua, исследовать его и сделать такой же. Хотя, возможно, это взгляд дилетанта – я же говорю со стороны тренера, а не производителя», – рассказал тренер сборной России.

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят