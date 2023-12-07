Максимов о цене патронов: «Один патрон стоит 80 рублей, за тренировку спортсмен делает 60 выстрелов. Цена приближается к 5 тысячам»

Теги сборная России сборная России жен Максим Максимов деньги Биатлон

Максим Максимов рассказал о стоимости патронов в биатлоне.

– Какие бывают патроны и как их испытывают?

– Производителей патронов очень много, практически в каждой стране – свои. Английские, чешские, итальянские, мы исторически стреляем патронами с завода Lapua – раньше он был финским, теперь перебрался в Германию.

Когда команда выступала на Кубках мира, с логистикой проблем не было. Садились с тренерами и ехали на отстрел в Германию, где нам предоставлялось сразу много партий.

Партия – это где-то 10-12 тысяч патронов. После выпуска этого количества станок на заводе калибруется. И хотя все равно это, конечно, не ручная работа, отличия между партиями даже внутри одного производителя есть. Каждому спортсмену под его оружие мы подбираем конкретную партию, где-то раз-два за сезон производим отстрел.

Часто бывает так, что с одним стволом патрон не летит, а с другим летит идеально. Еще когда сам выступал, были случаи, что под какой-то ствол вообще не удавалось ничего подобрать. Тогда спортсмену просто меняли винтовку – значит, проблема в стволе, а не в патроне. Или вот у нас сейчас в команде Денис Иродов привез сразу два ствола, под один мы подобрали партию, а под другой – нет. Не исключено, что на будущий сезон будет наоборот.

Спортсмену на сезон требуется примерно 4-5 тысяч патронов, это включая тренировки и соревнования. Стрелять разными патронами на тренировках и стартах не рекомендуется, потому что все равно тонкие настройки стрельбы нарушаются.

Плюс патроны могут по-разному себя вести в разных температурных режимах. Средняя температура по Кубку мира была в районе -3. Поэтому раньше я отстреливал патроны в двух температурных диапазонах – около -5 и на мороз -11, -20, который иногда встречался в Эстерсунде или Оберхофе.

В этот раз в Хантах мы отстреливали патроны при температуре около -10 градусов, а потом на вкатке столкнулись с морозами. И долго не могли понять: это команда развалилась или патроны виноваты? В итоге перешли там на российские патроны – и все были довольны.

– Из чего стреляет сборная и сколько это стоит?

– СБР каким-то образом удалось на сезон обеспечить нашу группу патронами Lapua. Нам предоставили около 15 партий, мы их отстреляли в Хантах и подобрали каждому спортсмену свою. По крайней мере, в этом сезоне вопрос с качественными патронами закрыт.

Что будет дальше – не знаю. Цена импортных патронов стала космической. Один патрон Lapua стоит, если не ошибаюсь, рублей 80. А в среднем только за одну тренировку спортсмен делает около 60 выстрелов. Получается, цена тренировки приближается к 5 тысячам, и это ведь только патроны.

Мы в сборной обеспечены, но какой регион сможет себе это позволить? А дети в спортшколах, юниоры? – сказал тренер сборной России.

Биатлон, где патроны?! Исследование Sports.ru – как их теперь доставать и сколько стоят

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17 комментариев
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стреляйте из лука тогда😊
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Получается, что учитывая скромные результаты росбиатлонистов на кубке мира (когда еще допускали), пустое дело за огромные деньги?
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Сделайте по российски,соберите на все Ваши нужды,с тех кто вот это все смотрит:)
+11
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+9
Прикол в том, что сборники стреляют "лапуей", а остальные 80 человек с КР - обычными(более худшими) патронами. Разница может доходить до нескольких % точности. Не говорю уж о "осечках". И так во всем с экипировкой.
Как итог сборники по итогам "спортивных результатов" попадают ... в сборную, а "прочие" - отсеиваются.😂
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И почему пенсионеры и прочие малоимущие должны оплачивать эти забавы?
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Какой же странный вид спорта...
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летом стреляют из лазерных. может это решение вопроса?
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Ответ Дмитрий Турецкий
стреляйте из лука тогда😊
Дротиками)
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Ответ Robs
Сделайте по российски,соберите на все Ваши нужды,с тех кто вот это все смотрит:)
краудфандинг это по-российски? since when.
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Столько умных слов, а потом по 20 промахов на эстафетах. Патроны, стволы, или всё же руки из альтернативного места?
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Получается, что биатлон не менее дорогой вид спорта, чем хоккей.
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Езжайте в СВО, там патронов в избытке будет 😂
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А как смогли обеспечить? Германия в обход всех санкций поставляет патроны в Россию?
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В регионах юноши и девушки реально из чего стреляют то? Из пневматики обычной что ли?
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Ответ Comeon!
Получается, что учитывая скромные результаты росбиатлонистов на кубке мира (когда еще допускали), пустое дело за огромные деньги?
вероятно до текущих дел это стоило дешевле
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Ответ Александр Трифон0в
И почему пенсионеры и прочие малоимущие должны оплачивать эти забавы?
можно ширше посмотреть на сей вопрос - зачем им вообще здесь патроны? Пусть отправляются туда, где их будет достаточно. Все скопом. А то слишком хорошо устроились со своими игрушками.
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