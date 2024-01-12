«Бектуганов сегодня – человек-катастрофа. Сломались палка, крепление лыжи, на спуске улетел в кювет». Максимов о командной гонке

Теги сборная России чемпионат России Максим Максимов Александр Бектуганов Биатлон

Тренер назвал биатлониста Бектуганова «человеком-катастрофой» после гонки на ЧР.

 Сегодня сборная ЯНАО (с Александром Бектугановым в составе) заняла 11-е место в командной гонке чемпионата России в Чайковском.

– Сегодня, к сожалению, Александр – человек‑катастрофа. На старте у него сломалась палка, а на финишном круге сломалось крепление лыжи. На самом серьезном спуске он улетел в кювет. Мы были не готовы, что у кого‑то сломается лыжа, поэтому мы, тренерский штаб, признаем ошибку. Команда потеряла очень много времени, хотя за тройку, думаю, мы могли бороться.

– Что происходило в этот период времени, когда он был без лыжи?

– Сначала он не понял, что произошло. Пристегнул обратно, но там вылетела железка, которая прижимает сам ботинок к лыже. Надел первый раз, а потом она снова отлетела. Поэтому вся команда стояла и ждала. Далее ему пришлось эту лыжу просто не отрывать от земли. Таким «полуконьком» он забрался в подъем, спустился со следующего спуска, а затем уже ему принесли лыжу.

– Растерял удачу вчерашнюю (11 января Бектуганов выиграл суперспринт – Sports.ru).

– Такая ответочка, алаверды от вселенной. Но нас это только закалит. Мы выйдем и победим в следующих гонках, – сказал тренер сборной ЯНАО Максим Максимов.

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3 комментария
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Ответ Comeon!
Короче в команду к Пащенко и Носковой. И Гараничева четвертым.
с Носковой что не так?
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Ответ Aleks2022
с Носковой что не так?
Присела прямо перед финишем недавно.
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