Кристиансен о победе Норвегии с отрывом в эстафете: «Наполовину и рад, и огорчен, что Тарьей Бо внес такой дисбаланс»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Рупольдинг Биатлон

Ветле Шостад Кристиансен огорчился из-за чрезмерного преимущества в эстафете.

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге норвежцы выиграли 11-ю подряд мужскую эстафету. На последнем этапе Кристиансен стартовал с преимуществом в 41,8 секунды от ближайших преследователей и удержал его до финиша.

«У меня был непривычно долгий рождественский перерыв. Температура дома тоже была нетипичной – минус 30, было сложновато тренироваться, особенно в стрельбе. Все еще чувствую мороз в пальцах.

Возможно, сегодня это повлияло на мою лежку (Кристиансен промахнулся дважды – Sports.ru), но я все равно рад возвращению. Особенно в Рупольдинг, чья публика – это сердце биатлона.

Последний этап эстафеты – всегда особенный, независимо от того, сколько раз я уже бегал его раньше. Немцы здесь не так уж сильно отстают.

После двух с половиной этапов я думал, что отрыв будет меньше (Тарьей Бо принял третий этап с отставанием в 3,8 секунды от Германии, но перед эстафету с лидерством в 41,8 – Sports.ru). Наполовину и рад, и огорчен, что Тарьей внес такой дисбаланс», – сказал Кристиансен.

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3 комментария
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Действительно, дисбаланс...Уровень нынешнего мужского биатлона.
35-летний Тарьей шутя обходит весь мир и занимает 2 место в тотале... И сплошняком одна Норвегия. Раньше хоть 1,5 француза и шведа трепыхались, а теперь вообще забвение. Разве что немцы изредка стали подавать голос в этом сезоне.
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Ну хоть сегодня Кристиансен дурака не валял и фиглярством не занимался. А то привезет ему рыжий минуту и он последний круг на расслабоне еле ногами шевелит. Йоханнес Бе себе такого не позволяет никогда - в Оберхофе хоть и был в трех трамвайных остановках от ближайшего преследователя, а все-равно показал лучшее время на своем этапе.
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