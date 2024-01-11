Кубок мира. Эстафета. Наврат, Понсилуома, Дале и Перро были быстрейшими на своих этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Австрии – стрельба
Норвегия показала лучший ход в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Пятый этап
Рупольдинг, Германия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Эрик Перро (Франция) – 15.17,7
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 9,2
3. Кэмбпелл Райт (США) – 18,7
4. Александр Мухин (Казахстан) – 18,8
5. Юстус Штрелов (Германия) – 19,9
6. Флоран Клод (Бельгия) – 27,1
2-й этап
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15.22,0
2. Дидье Бьона (Италия) – 9,6
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,2
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 17,6
5. Отто Инвениус (Финляндия) – 18,4
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 19,9
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.32,3
2. Йонаш Маречек (Чехия) – 16,4
3. Лукас Хофер (Италия) – 16,7
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 17,1
5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 21,0
6. Фабьен Клод (Франция) – 23,8
4-й этап
1. Филипп Наврат (Германия) – 15.27,9
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,9
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 7,5
4. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,3
5. Давид Коматц (Австрия) – 33,2
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 44,5
7. Антон Видмар (Словения) – 47,4
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47,9
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:02.07,1
2. Италия – 37,3
3. Германия – 41,7
4. Франция – 52,3
5. Швеция – 1.09,5
6. Швейцария – 1.24,9
Скорострельность
1. Австрия – 3.22,7 (0+2)
2. Словения – 3.44,4 (0+2)
3. Германия – 4.02,0 (2+7)
4. Чехия – 4.08,1 (1+7)
5. Казахстан – 4.26,9 (2+7)...
7. Франция – 4.36,7 (1+10)...
9. Норвегия – 4.38,3 (0+8)...
12. Швеция – 4.50,3 (2+11)...
14. Италия – 4.55,4 (0+10)