Кубок мира. Эстафета. Наврат, Понсилуома, Дале и Перро были быстрейшими на своих этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Австрии – стрельба

Норвегия показала лучший ход в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Пятый этап

Рупольдинг, Германия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Эрик Перро (Франция) – 15.17,7

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 9,2

3. Кэмбпелл Райт (США) – 18,7

4. Александр Мухин (Казахстан) – 18,8

5. Юстус Штрелов (Германия) – 19,9

6. Флоран Клод (Бельгия) – 27,1

2-й этап

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15.22,0

2. Дидье Бьона (Италия) – 9,6

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,2

4. Йеспер Нелин (Швеция) – 17,6

5. Отто Инвениус (Финляндия) – 18,4

6. Йоханнес Кюн (Германия) – 19,9

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.32,3

2. Йонаш Маречек (Чехия) – 16,4

3. Лукас Хофер (Италия) – 16,7

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 17,1

5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 21,0

6. Фабьен Клод (Франция) – 23,8

4-й этап

1. Филипп Наврат (Германия) – 15.27,9

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,9

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 7,5

4. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,3

5. Давид Коматц (Австрия) – 33,2

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 44,5

7. Антон Видмар (Словения) – 47,4

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47,9

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:02.07,1

2. Италия – 37,3

3. Германия – 41,7

4. Франция – 52,3

5. Швеция – 1.09,5

6. Швейцария – 1.24,9

Скорострельность

1. Австрия – 3.22,7 (0+2)

2. Словения – 3.44,4 (0+2)

3. Германия – 4.02,0 (2+7)

4. Чехия – 4.08,1 (1+7)

5. Казахстан – 4.26,9 (2+7)...

7. Франция – 4.36,7 (1+10)...

9. Норвегия – 4.38,3 (0+8)...

12. Швеция – 4.50,3 (2+11)...

14. Италия – 4.55,4 (0+10)