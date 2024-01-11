Наталия Шевченко: «Гонка удалась не на пять с плюсом, но понравилось, что на последнем круге была борьба с Солой»

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Наталия Шевченко оценила выступление в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.

В гонке она заняла третье место, победила россиянка Тамара Дербушева, белоруска Анна Сола – вторая. 

«Не сильно замерзла, подмерзали пальцы перед стрельбой, но нормально. На третьем рубеже дул сильный ветер, даже снег наметало, поэтому допустила три промаха.

Гонка удалась не на пять с плюсом, но понравилось, что на последнем круге была борьба с Аней (Солой). Не расслабляешься до самого финиша.

Сперва была задача обогнать Ирину Казакевич, а потом почувствовала, что есть силы догнать и Аню, но на последних метрах не сумела», — сказала Шевченко. 

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3 комментария
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У Наташи дух победителя. Поздравляю с серебром, чуток не хватило до победы.
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Конечно гонка удалась -2 я Наташа серебро разве плохо
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