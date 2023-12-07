Казакевич о гонках в мороз: «Все-таки соревноваться нужно. Хоть это и опасно, но каждый сам принимает решение, как идти по дистанции и как адаптироваться к холоду»

Теги сборная России жен Кубок России Ирина Казакевич Матч ТВ Биатлон

Ирина Казакевич считает, что биатлонисты могут соревноваться в мороз.

С 6 по 10 декабря в Тюмени должен был пройти этап Альфа-Банк Кубка России, но из-за погодных условий он был отменен.

– Мы думали, что спринт все-таки состоится. Я даже собиралась на пристрелку, когда узнала, что ничего не будут проводить. Хотя до этого жюри обсуждало вариант сокращенной гонки – бежать круги не по два с половиной, а по два километра. Немного расстроились, конечно, ведь наша группа сто процентов была настроена выйти на старт.

– И не побоялись поучаствовать в импровизированном Кубке «Матч ТВ» (группа Михаила Шашилова выступила в контрольном масс-старте – Sports.ru) даже при крепком минусе?

– Ну да, пробежали свою гонку. Все-таки соревноваться нужно. Хоть в такую погоду это и опасно, но каждый сам принимает решение, как идти по дистанции и как адаптироваться к холоду, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич.

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах

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