Анна Сола: «Ветер мешает стрелять, поэтому я решила не выцеливать, а пытаться отыгрывать ногами»

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен Кубок России Анна Сола Матч ТВ Биатлон

Белоруска Анна Сола оценила выступление в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.

В гонке она заняла второе место, победила россиянка Тамара Дербушева. 

«Видела Шевченко боковым зрением, понимала, что она меня уж не обгонит, осталось мало пространства.

Что со стрельбой? Сильный ветер, он мешает стрелять, поэтому я решила не выцеливать, а пытаться отыгрывать ногами, потому что здесь штрафной круг не такой большой, выбрала тактику рисковать.

В квалификации бежала в разминочном комбинезоне, чтобы не замерзнуть. Гонка быстрая, замерзнуть не успела», — сказала Сола.

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