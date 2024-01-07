Анна Сола: «Не знаю, как дотерпела до финиша, у меня все замерзло. Первая гонка за долгое время, когда мне было настолько холодно»

Теги сборная Беларуси жен Анна Сола Кубок Содружества Биатлон

Анна Сола рассказала, что сильно замерзла во время масс-старта.

Сола одержала победу на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Гонкой, конечно, довольна – первое место! Я его очень долго ждала. После всех этих неудач мне было очень тяжело. И большое спасибо людям, которые меня поддержали, каждое слово поддержки для меня было очень важно.

На самом деле я очень сильно замерзла и, когда ехала к четвертой стрельбе, думала: «Хоть бы не больше двух штрафов», чтобы поскорее добраться до финиша.

Я не знаю, как я дотерпела до финиша, у меня все замерзло. Это была первая гонка за долгое время, когда мне было настолько холодно», – сказала белорусская биатлонистка.

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1 комментарий
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Не помогли сегодня россиянам морозы. Ни в случае с Антоном, ни в случае с Анной.
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