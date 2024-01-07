Анна Сола: «Не знаю, как дотерпела до финиша, у меня все замерзло. Первая гонка за долгое время, когда мне было настолько холодно»

Анна Сола рассказала, что сильно замерзла во время масс-старта.

Сола одержала победу на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Гонкой, конечно, довольна – первое место! Я его очень долго ждала. После всех этих неудач мне было очень тяжело. И большое спасибо людям, которые меня поддержали, каждое слово поддержки для меня было очень важно.

На самом деле я очень сильно замерзла и, когда ехала к четвертой стрельбе, думала: «Хоть бы не больше двух штрафов», чтобы поскорее добраться до финиша.

Я не знаю, как я дотерпела до финиша, у меня все замерзло. Это была первая гонка за долгое время, когда мне было настолько холодно», – сказала белорусская биатлонистка.