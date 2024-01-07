Майгуров об этапе КМ в Оберхофе: «Картинка, которую мы видели, — это не уровень Кубка мира»

Теги Кубок мира по биатлону Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Оберхоф Биатлон

Виктор Майгуров высказался об этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«За происходящим на этапе Кубка мира в Оберхофе слежу по минимуму. Происходящее в Оберхофе сейчас не является каким-то сюрпризом. Там в плане погоды всегда сложно.

А что касается снега, то, наверное, это недоработка организаторов, потому что запас можно было сделать, если захотеть.

Может быть, какие-то другие у них сложности, но та картинка, которую мы видели, — это не уровень Кубка мира» — сказал Майгуров

«Снег наполовину состоит из опилок, земли и камней». Этап в биатлоне, который бесит всех

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3 комментария
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Так и о многих этапах кубка России можно сказать. Это касатся и подготовки трассы, и трех с половиной болельщиков на трибунах и майонеза и жалоб Гербуловой на комнаты и туалеты.
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это кубок другого мира...согласен...
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Не завидуй, при + температуре, провели все гонки, при заполнених трибунах и праздника биатлона, КМ это праздник мирового биатлона , и очень жаль что Россия отлучена от мирового биатлона..

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