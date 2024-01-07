Майгуров об этапе КМ в Оберхофе: «Картинка, которую мы видели, — это не уровень Кубка мира»

Виктор Майгуров высказался об этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«За происходящим на этапе Кубка мира в слежу по минимуму. Происходящее в Оберхофе сейчас не является каким-то сюрпризом. Там в плане погоды всегда сложно.

А что касается снега, то, наверное, это недоработка организаторов, потому что запас можно было сделать, если захотеть.

Может быть, какие-то другие у них сложности, но та картинка, которую мы видели, — это не уровень Кубка мира» — сказал .

«Снег наполовину состоит из опилок, земли и камней». Этап в биатлоне, который бесит всех