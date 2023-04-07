Виктор Майгуров: «Мы готовы в любой момент вернуться на международную арену вместе с остальными федерациями»
Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты готовы вернуться на международную арену
«Сегодня (6 апреля – Sports.ru) мы заканчиваем сезон биатлона. Смею заверить, что боевой дух и настроение в команде отличные.
Мы продвигаем наш спорт, мотивируем молодежь на занятия биатлоном и, конечно же, в любой момент готовы вернуться на международную арену вместе с остальными федерациями», – сказал глава СБР.
3 комментария