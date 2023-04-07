Виктор Майгуров: «Мы готовы в любой момент вернуться на международную арену вместе с остальными федерациями»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты готовы вернуться на международную арену

«Сегодня (6 апреля – Sports.ru) мы заканчиваем сезон биатлона. Смею заверить, что боевой дух и настроение в команде отличные.

Мы продвигаем наш спорт, мотивируем молодежь на занятия биатлоном и, конечно же, в любой момент готовы вернуться на международную арену вместе с остальными федерациями», – сказал глава СБР.

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3 комментария

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Татьяна Солотина
Только вы там не нужны.
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Dikki Shelton
Вряд ли😎
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Viks
А вас там ждут?
0
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