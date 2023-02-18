Майгуров – на вопрос об уровне российских соревнований: «Ничем не хуже, чем Кубок мира»

Теги Кубок мира по биатлону Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Кубок России Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сравнил уровень российских соревнований с международными.

– Коллеги из IBU (Международного союза биатлонистов) интересуются, что происходит в российском биатлоне?

– Конечно, интересуются. Мы периодически созваниваемся, переписываемся. Они спрашивают, как мы проводим соревнования, сколько участников, как взаимодействуем с белорусами. Они не закрываются – общение есть.

– Можно ли сравнивать по уровню российские старты с международными?

– Ничем не хуже, чем Кубок мира, – ответил Майгуров.

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30 комментариев

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притвиц
Ответ 5658y8bs5f
Ничем не хуже, на кубке мира за первое место платят 15 тысяч евро, на кубке России 100 тысяч рублей
Много ли россиян занимали первые места на КМ, поэтому получить сотку за первое место на ЧР не самое плохое дело.
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притвиц
Ответ Погладь быка
Ну так да, кому и кобыла невеста, кому и российские города Урюпинск и Козюльск лучше Парижа. Спору нет. Устроит, когда беларусов из-за России перестанут с него отстранять. Поверьте, как только беларусов вернут на КМ, я КР смотреть не буду. Не смотрел до отстранения, не смотрю сейчас все этапы без участия беларусов, и когда вернут беларусов на КМ, КР смотреть не буду. Будьте спокойны на этот счет.
Можешь уже сейчас начинать не смотреть , тем более на внутрироссийских соревнованиях белорусов и нет , что же ты тут отираешься и еще всякую хрень несешь, ты же дискредитируешь нормальный белорусский народ , конечно в семье не без урода , ренегатов и в России хватает, видимо и в Беларуси тоже идиоты типа тебя изредка встречаются.
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Погладь быка
Ответ притвиц
Все, что вы пишите субъективно, кому-то нравится , а в принципе никто же не заставляет лично Вас высококультурного ,интеллектуально развитого человека смотреть этот, на Ваш взгляд, негатив, так кого-то черта Вы его смотрите , да еще своим поганым языком гадости всякие наносите, смотрите КМ там наверное Вас все устроит, поэтому пшел от сюда хороняка.
Ну так да, кому и кобыла невеста, кому и российские города Урюпинск и Козюльск лучше Парижа. Спору нет. Устроит, когда беларусов из-за России перестанут с него отстранять. Поверьте, как только беларусов вернут на КМ, я КР смотреть не буду. Не смотрел до отстранения, не смотрю сейчас все этапы без участия беларусов, и когда вернут беларусов на КМ, КР смотреть не буду. Будьте спокойны на этот счет.
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притвиц
Ответ Погладь быка
Сравнение: Любой российский этап, например, Рязань. Что будни, что выходные трибуны полупустые (помните как трубили, мол спасибо российским болельщикам, что спасаете финнские трибуны от пустоты). Раубичи, даже в будни трибуны битком. Любой российский этап, трибуны сонные. Раубичи, Губерниев за 1 репортаж 20 раз отмечает как же беларусы болеют за своих. Барабаны, зрители на трибунах активны. Динару, Антона здорово поддерживают. Финиш Динары с флагом, гул аплодисментов на трибунах. Атмосфера классная. Собственно не зря еще этапы Кубка Федерации в теннисе называли лучшими. Уровень боления самый высокий. Все прилично, никаких разогретых огненной водой как в России зрителей. Никаких драк, конфликтов как в России. Количество болельщиков в Раубичах легко многократного превышает любой этап, любую гонку в России. Т.к. организация намного лучше чем в России, то и реклама соревнований, и доставка болельщиков на место все намного лучше чем в России на любом этапе.
Все, что вы пишите субъективно, кому-то нравится , а в принципе никто же не заставляет лично Вас высококультурного ,интеллектуально развитого человека смотреть этот, на Ваш взгляд, негатив, так кого-то черта Вы его смотрите , да еще своим поганым языком гадости всякие наносите, смотрите КМ там наверное Вас все устроит, поэтому пшел от сюда хороняка.
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Welshman09
Ответ Погладь быка
Насчет красивой картинки в России тоже сильнопреувеличено. В Раубичах все по-беларуски чисто, аккуратно, современно. А в той же Рязани как помните постоянно попадал какой-то плохосколоченный сарай рядом с трибунами. Ну про подготовку трассы даже говорить не будем. Даже при том, что на первой неделе в Раубичах погода была теплая, беларусы справлялись с подготовкой трассы. Как Серохвостов швырял лыжи на российском этапе вы помните.
А где гарантия, что в Раубичах не сидели в кустах офицеры КГБ Бeлapycи и не нажимали в нужные моменты (когда стреляли их спортсмены на ОР!) кнопочки "поражения" их мишеней? 😂
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верю_в_волшебство)
ну и молодцы, зачем же вам тогда на КМ?)
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притвиц
Ответ тоторо
по национальному видимо. пора на этого товарща жалобу катать, столько русофобии на этом сайте ни у кого нет как у него.
Согласен , пора выносить клиента, тем более что рейтинг его это позволяет сделать.
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DenizKios
Ответ Hardy
об уровне соревнований говорит прежде всего наличие конкуренции и острота борьбы) в мужском КМ сейчас, например, уровень тоже низкий. Ну а все, что вы перечислили, это уже про организацию, а не про соревнования
Зачастую организация и желание, поднимают общий уровень.
Я, по крайней мере, на это надеюсь
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5658y8bs5f
Ничем не хуже, на кубке мира за первое место платят 15 тысяч евро, на кубке России 100 тысяч рублей
+1
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Бартоломью Робертс
Ответ Hardy
занимательно, что другие страны не заявляют при этом, что у них соревнования уровня кубка мира
Очевидно потому, что у них соревнования организованы не на уровне КМ.
+2
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Hardy
Ответ DenizKios
Уровень самих соревнований, трасс, картинки, вовлеченности населения-высокий А вот уровень спортсменов...
об уровне соревнований говорит прежде всего наличие конкуренции и острота борьбы) в мужском КМ сейчас, например, уровень тоже низкий. Ну а все, что вы перечислили, это уже про организацию, а не про соревнования
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Hardy
Ответ Бартоломью Робертс
Занимательно, что в любом другом национальном чемпионате за что-то внятное будут бороться 2-3 человека, а участвовать от силы 15-20.
занимательно, что другие страны не заявляют при этом, что у них соревнования уровня кубка мира
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Погладь быка
Ответ притвиц
Что за уровень болельщиков в Раубичах был, можно пояснить , это по количеству или еще по какому принципу.
Насчет красивой картинки в России тоже сильнопреувеличено. В Раубичах все по-беларуски чисто, аккуратно, современно. А в той же Рязани как помните постоянно попадал какой-то плохосколоченный сарай рядом с трибунами. Ну про подготовку трассы даже говорить не будем. Даже при том, что на первой неделе в Раубичах погода была теплая, беларусы справлялись с подготовкой трассы. Как Серохвостов швырял лыжи на российском этапе вы помните.
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-5
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alpa4ino86
Хоть бы постыдились. Насколько я понимаю один Латыпов мог бы быть в десятке на кубке мира
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papadok
Это не только биатлонная тенденция нынешней ситуации - судорожно доказывать самим себе, что «все как у людей.» (с) - Летов, Дягилева.
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DenizKios
Ответ Hardy
ага, особенно когда в женском пасьюте за что-то вразумительное борются 10 человек, а остальные в трех минутах. вот это уровень соревнований, кубковый!
Уровень самих соревнований, трасс, картинки, вовлеченности населения-высокий
А вот уровень спортсменов...
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+2
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Погладь быка
Ответ притвиц
Что за уровень болельщиков в Раубичах был, можно пояснить , это по количеству или еще по какому принципу.
Сравнение: Любой российский этап, например, Рязань. Что будни, что выходные трибуны полупустые (помните как трубили, мол спасибо российским болельщикам, что спасаете финнские трибуны от пустоты). Раубичи, даже в будни трибуны битком. Любой российский этап, трибуны сонные. Раубичи, Губерниев за 1 репортаж 20 раз отмечает как же беларусы болеют за своих. Барабаны, зрители на трибунах активны. Динару, Антона здорово поддерживают. Финиш Динары с флагом, гул аплодисментов на трибунах. Атмосфера классная. Собственно не зря еще этапы Кубка Федерации в теннисе называли лучшими. Уровень боления самый высокий. Все прилично, никаких разогретых огненной водой как в России зрителей. Никаких драк, конфликтов как в России. Количество болельщиков в Раубичах легко многократного превышает любой этап, любую гонку в России. Т.к. организация намного лучше чем в России, то и реклама соревнований, и доставка болельщиков на место все намного лучше чем в России на любом этапе.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью Робертс
Ответ Hardy
ага, особенно когда в женском пасьюте за что-то вразумительное борются 10 человек, а остальные в трех минутах. вот это уровень соревнований, кубковый!
Занимательно, что в любом другом национальном чемпионате за что-то внятное будут бороться 2-3 человека, а участвовать от силы 15-20.
+2
-4
-2
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Ворона26
Браво! Вот и оставайтесь без КМ
+6
-5
+1
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Eduard Rastryopin
Ну т.е. нет никакого смысла на КМ ехать,если все так прекрасно.
Ведь там,мало того,что уровень такой же,так еще стероидные ЛГБТ-русофобы.
+3
-3
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тоторо
Ответ Hardy
ага, особенно когда в женском пасьюте за что-то вразумительное борются 10 человек, а остальные в трех минутах. вот это уровень соревнований, кубковый!
ну главное картинка красивая есть. норвежцы наверно диву даются, их местные чемпионаты то по тв не транслируют
+4
-3
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тоторо
Ответ притвиц
Что за уровень болельщиков в Раубичах был, можно пояснить , это по количеству или еще по какому принципу.
по национальному видимо. пора на этого товарща жалобу катать, столько русофобии на этом сайте ни у кого нет как у него.
+2
-3
-1
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притвиц
Ответ Погладь быка
Этапы в Раубичах хорошо и по уровню организации и по уровню болельщиков. Вот российские этапы.... Себя не похвалишь никто не похвалит, товарищ Майгуров.
Что за уровень болельщиков в Раубичах был, можно пояснить , это по количеству или еще по какому принципу.
+3
0
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cupof
Ответ D-r. Peter
Да ладно... Небось, кормят, как и прежде, одним майонезом.
Майонез везде - и в тарелках, и в телевизоре.
+2
-2
0
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D-r. Peter
Да ладно... Небось, кормят, как и прежде, одним майонезом.
+4
-3
+1
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