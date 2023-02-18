Майгуров – на вопрос об уровне российских соревнований: «Ничем не хуже, чем Кубок мира»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сравнил уровень российских соревнований с международными.

– Коллеги из IBU (Международного союза биатлонистов) интересуются, что происходит в российском биатлоне?

– Конечно, интересуются. Мы периодически созваниваемся, переписываемся. Они спрашивают, как мы проводим соревнования, сколько участников, как взаимодействуем с белорусами. Они не закрываются – общение есть.

– Можно ли сравнивать по уровню российские старты с международными?

– Ничем не хуже, чем Кубок мира, – ответил Майгуров.