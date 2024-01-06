Куклина о пасьюте: «Гонкой я довольна, потому что до этого была полная катастрофа. Форма по чуть-чуть возвращается»

Теги сборная России жен Спартакиада Лариса Куклина Кубок Содружества Биатлон

Лариса Куклина прокомментировала выступление в пасьюте на Кубке Содружества.

Биатлонистка заняла 5-е место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Гонкой я довольна, потому что до этого в сезоне была полная катастрофа. А сейчас чувствуется, что форма понемногу, по чуть-чуть возвращается. Конечно, до идеала еще далеко, но это, повторюсь, лучше, чем было.

Разгоняюсь за счет стартов. Конечно, их было мало, но, как говорят тренеры, пик формы должен быть к Спартакиаде. Я на это очень сильно надеюсь. Хорошим выступлением на Спартакиаде можно перекрыть весь неудачный сезон.

Мы уже начали забывать, что такое большие трибуны, что такое ор и внимание болельщиков. Но здесь, в Раубичах это ощущение всегда возвращается. Это очень приятно, но и немножко отвлекает, потому что мы от этого отвыкли», – сказала Куклина.

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