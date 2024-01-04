Василий Томшин: «В межсезонье я проделал хорошую работу. Сложно сказать, почему пока не удается реализовать себя на полную»

Теги сборная России Спартакиада Юрий Каминский Василий Томшин Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Василий Томшин рассказал, что проделал хорошую работу в межсезонье.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет этап Кубка Содружества.

«До старта осталось меньше суток. В межсезонье я проделал хорошую работу. Сложно сказать, почему пока не удается себя реализовать на полную.

Впервые тренировался с Каминским. Пока сложно делать вывод, готовимся к основному старту – Спартакиаде», – сказал Томшин.

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