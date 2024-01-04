Василий Томшин: «В межсезонье я проделал хорошую работу. Сложно сказать, почему пока не удается реализовать себя на полную»

Биатлонист Василий Томшин рассказал, что проделал хорошую работу в межсезонье.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет этап Кубка Содружества.

«До старта осталось меньше суток. В межсезонье я проделал хорошую работу. Сложно сказать, почему пока не удается себя реализовать на полную.

Впервые тренировался с Каминским. Пока сложно делать вывод, готовимся к основному старту – Спартакиаде», – сказал .