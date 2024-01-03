Экс-глава Союза биатлонистов Норвегии о деле Бессеберга: «Мы знали, что он получает подарки, но, возможно, не слишком уделяли этому внимание»

В Норвегии заявили, что дело Бессеберга может ухудшить репутацию спорта в стране.

Ранее норвежскому функционеру Андерсу Бессебергу предъявили обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

«Если обвинения достоверны, это ужасная ситуация. Для норвежского спорта будет очень печально, если известного норвежского руководителя признают виновным. Это крайне негативно скажется на репутации спорта в Норвегии.

Мы знали, что он (Бессеберг) получает подарки, но, возможно, не слишком уделяли этому внимание. Знали, что ему дарили охотничьи поездки и дорогие вещи. Он показывал их нам, рассказывал о них. В этом отношении он проявлял наивность.

Он показывал мне часы за 100 тысяч норвежских крон (около 9,6 тысяч долларов по нынешнему курсу – Sports,ru) и говорил: «У меня есть и получше», – сказал бывший глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик.

Биатлон, который мы любим, создал Бессеберг. Норвежец противостоял Тихонову и попал под следствие из-за допинг-защиты России