Суд над экс-главой IBU Бессебергом по делу о коррупции пройдет с 9 января по 16 февраля

Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бесссебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.

Об этом сообщает TV2.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сообщалось, что функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.

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