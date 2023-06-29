Суд над экс-главой IBU Бессебергом по делу о коррупции пройдет с 9 января по 16 февраля
Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бесссебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.
Об этом сообщает TV2.
Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.
Сообщалось, что функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.
Детектив в биатлоне: экс-президента обвинили в симпатии к России – ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток
То что в РФ суд работает на власть? Так это я и без тебя знаю.
Мой же комент про то, что евробюрократы ведут дела годами и это неоправданно долго.
Мир давно ускорился, а они даже не пытаются.
А подготовка и ожидание могут быть долгими, да. Содержать армию чиновников,экспертов и силовиков, чтобы быстро засадить неугодных, это они не могут себе позволить, надо ещё гражданам обеспечить заоблачный уровень жизни на фоне нищей России.
Евросуды работают ооооооочччченб медлено и это очень скверно.
А кто-то сильно жалуется на это в самой Европе? Кто-то протестует, возмущается, бастует, политики первым делом об этом говорят?
В чем конкретно скверность-то?
Согласен вернуться к нашему диалогу через месяца четыре. а лучше через 6.
Согласен?
Вы вместо тупых шуток изучили бы ПРАВИЛА. Довожу до вашего сведения, что комментирование и оценка постов тут имеет определённый срок. ;)