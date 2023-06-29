Суд над экс-главой IBU Бессебергом по делу о коррупции пройдет с 9 января по 16 февраля

Теги происшествия IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бесссебергом пройдет с 9 января по 16 февраля 2024 года.

Об этом сообщает TV2.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сообщалось, что функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.

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11 комментариев

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R Air
неспешный суд
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R Air
Ответ Koulmann
Чай, не басманный. Тут надо доказательства собирать, верифицировать улики, уточнять свидетельства, считаться с аргументами другой стороны, откладывать рассмотрение из-за ходатайств или новых свидетельств.
И что ты хочешь мне сказать?
То что в РФ суд работает на власть? Так это я и без тебя знаю.
Мой же комент про то, что евробюрократы ведут дела годами и это неоправданно долго.
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R Air
Ответ Koulmann
Речь о том, что европейская бюрократия очень долгая, да, но этому есть не оправдание, а понятное обоснование, вот. Так построена система и за недостатком (время рассмотрения) скрывается достоинство (качество и справедливость рассмотрения). Как известно из трех опций "быстро, дёшево и качественно" можно обычно выбрать не больше двух. Важно, что вы выбираете. В Европе, например, опередились с приоритетами.
"Так построена система и за недостатком (время рассмотрения) скрывается достоинство (качество и справедливость рассмотрения)."
Мир давно ускорился, а они даже не пытаются.
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Koulmann
Ответ R Air
"Так построена система и за недостатком (время рассмотрения) скрывается достоинство (качество и справедливость рассмотрения)." Мир давно ускорился, а они даже не пытаются.
Так ведь с судом планируют уложиться в месяц с небольшим.
А подготовка и ожидание могут быть долгими, да. Содержать армию чиновников,экспертов и силовиков, чтобы быстро засадить неугодных, это они не могут себе позволить, надо ещё гражданам обеспечить заоблачный уровень жизни на фоне нищей России.
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R Air
Ответ Koulmann
Так ведь с судом планируют уложиться в месяц с небольшим. А подготовка и ожидание могут быть долгими, да. Содержать армию чиновников,экспертов и силовиков, чтобы быстро засадить неугодных, это они не могут себе позволить, надо ещё гражданам обеспечить заоблачный уровень жизни на фоне нищей России.
Так, спокуха, мне судопроизводство в РФ давно не интересно. Что там происходит, знают наверно даже китайцы.
Евросуды работают ооооооочччченб медлено и это очень скверно.
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Koulmann
Ответ R Air
Так, спокуха, мне судопроизводство в РФ давно не интересно. Что там происходит, знают наверно даже китайцы. Евросуды работают ооооооочччченб медлено и это очень скверно.
Работают медленно относительно чего? Какой эталон или точка отсчета?
А кто-то сильно жалуется на это в самой Европе? Кто-то протестует, возмущается, бастует, политики первым делом об этом говорят?
В чем конкретно скверность-то?
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R Air
Ответ Koulmann
Работают медленно относительно чего? Какой эталон или точка отсчета? А кто-то сильно жалуется на это в самой Европе? Кто-то протестует, возмущается, бастует, политики первым делом об этом говорят? В чем конкретно скверность-то?
Я написал длинный текст- ответ, но всплыли дополнительные факты и выводы непосредственно и явно влияющие на наш диалог. К сожалению их я могу опубликовать через три- четыре месяца
Согласен вернуться к нашему диалогу через месяца четыре. а лучше через 6.
Согласен?
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Koulmann
Ответ R Air
Я написал длинный текст- ответ, но всплыли дополнительные факты и выводы непосредственно и явно влияющие на наш диалог. К сожалению их я могу опубликовать через три- четыре месяца Согласен вернуться к нашему диалогу через месяца четыре. а лучше через 6. Согласен?
Исчерпывающие ответы на мои вопросы. Могли бы не утруждаться и сразу слиться.
Вы вместо тупых шуток изучили бы ПРАВИЛА. Довожу до вашего сведения, что комментирование и оценка постов тут имеет определённый срок. ;)
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