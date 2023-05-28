Дмитрий Губерниев: «После разговора с вице‑президентом СБР по спортивным рюмкам было принято решение, что реабилитолог сборной не нужен»
Дмитрий Губерниев сообщил, что сборной России по биатлону больше нет реабилитолога.
— Реабилитолога Илью Яковлева приглашал Каминский, он работал с Ларисой Куклиной, девочками из группы Истомина и Норицына и многими другими, человек сохранял здоровье спортсменам.
После разговора с вице‑президентом по спортивным рюмкам, который продолжает абсолютное вредительство, было принято решение, что этот специалист не нужен, что деньги должны пойти на другое.
Спонсорский бюджет СБР, без денег государства, — 350 миллионов рублей. На что тратят деньги в СБР? На товарища Майгурова, на его заместителя, аппарат?
Они выплачивали неадекватные призовые спортсменам, сейчас гонок будет меньше, как быть с призовыми? Еще раз хочу сказать — товарищи из комитета спортсменов, если вы будете и дальше молчать, то вас обманут еще больше. То, что сейчас творится в СБР — абсолютный беспредел и развал вида спорта.
— Должность реабилитолога в целом упразднена?
— Они убрали должность, ставку. Не могут содержать одного реабилитолога… Не знаю, какая зарплата у реабилитолога, но с моей точки зрения можно потратиться, — заявил Губерниев.
Возможно , там есть дублирующие должности, вот и упразднили реабилитолога, но кое-кому обязательно нужен скандал(
Не знаю, насколько Ростовцев участвует в интригах СБР, там вообще какие-то мутные истории не первый год... Но совсем не похоже, что он злоупотребляет алкоголем, или при чем "спортивные рюмки’, о которых ГУ постоянно талдычит? Если судить исключительно по физиономии, то ГУ чемпион по рюмкам.
В любом случае, скандалы в российском биатлоне выходят на новый уровень.