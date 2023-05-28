Дмитрий Губерниев: «После разговора с вице‑президентом СБР по спортивным рюмкам было принято решение, что реабилитолог сборной не нужен»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев сообщил, что сборной России по биатлону больше нет реабилитолога.

— Реабилитолога Илью Яковлева приглашал Каминский, он работал с Ларисой Куклиной, девочками из группы Истомина и Норицына и многими другими, человек сохранял здоровье спортсменам.

После разговора с вице‑президентом по спортивным рюмкам, который продолжает абсолютное вредительство, было принято решение, что этот специалист не нужен, что деньги должны пойти на другое.

Спонсорский бюджет СБР, без денег государства, — 350 миллионов рублей. На что тратят деньги в СБР? На товарища Майгурова, на его заместителя, аппарат?

Они выплачивали неадекватные призовые спортсменам, сейчас гонок будет меньше, как быть с призовыми? Еще раз хочу сказать — товарищи из комитета спортсменов, если вы будете и дальше молчать, то вас обманут еще больше. То, что сейчас творится в СБР — абсолютный беспредел и развал вида спорта.

— Должность реабилитолога в целом упразднена?

— Они убрали должность, ставку. Не могут содержать одного реабилитолога… Не знаю, какая зарплата у реабилитолога, но с моей точки зрения можно потратиться, — заявил Губерниев

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8 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
Упразднить должность главного скандалиста и манипулятора по фамилии Гу , и жизнь в биатлоне наладится .
Возможно , там есть дублирующие должности, вот и упразднили реабилитолога, но кое-кому обязательно нужен скандал(
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Olga.t
Так и прет из Губерниева гадость.
Не знаю, насколько Ростовцев участвует в интригах СБР, там вообще какие-то мутные истории не первый год... Но совсем не похоже, что он злоупотребляет алкоголем, или при чем "спортивные рюмки’, о которых ГУ постоянно талдычит? Если судить исключительно по физиономии, то ГУ чемпион по рюмкам.
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Марина Федоткина
Ну достал этот сплетник .... Во всех дырках затычка .. Кто его подпускает к биатлонной кухне ! Его дело комментировать турниры , а не копаться в " грязном белье " биатлона ... Разберутся без этого "рупора биатлона" !
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Dinamik1
Все готовы превратить в желтуху.Для этого и нужны такие как майонез.Понятно что он выполняет чьи то заказы но власть не хочет этого видить.
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Olga.t
Вообще, очень интересно откуда дует ветер, кто оплачивает эту "активность" комментатора...
В любом случае, скандалы в российском биатлоне выходят на новый уровень.
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justbored
Ответ Марина Федоткина
Ну достал этот сплетник .... Во всех дырках затычка .. Кто его подпускает к биатлонной кухне ! Его дело комментировать турниры , а не копаться в " грязном белье " биатлона ... Разберутся без этого "рупора биатлона" !
Это не "грязное бельё", это обычные будни любого субъекта социально-трудовой сферы. Димка лучше б про кухню родного МатчТв рассказывал - куда как интереснее наверняка. И государственно важнее.
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