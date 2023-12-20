Ботн о попадании в состав сборной Норвегии на этап в Оберхофе: «У меня есть две гонки, чтобы проявить себя. Думаю, я как минимум должен попасть на подиум»

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн назвал вызов на Кубок мира сюрреалистичным.

Ранее стало известно, что Ботн выступит на этапе в Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января. В этом сезоне спортсмен выиграл пять гонок на Кубке IBU.

«Мне кажется, это немного сюрреалистично. Это мой первый раз, и я не знаю, куда себя деть. Будет интересно», – сказал Ботн.

Норвежец поблагодарил немецкого биатлониста , который начинал сезон на Кубке IBU, а на этапе Кубка мира в Ленцерхайде занял 4-е, 7-е и 12-е места.

«Я поблагодарил его за то, что он сделал в Ленцерхайде. Мы говорили об этом в Идре перед его отъездом в Швейцарию: все хотели, чтобы у него все получилось, потому что он защищает нашу честь. Он как будто бы в большей степени товарищ по команде, чем норвежцы, потому что он выступил там очень хорошо. Это укрепило мою позицию.

Я вижу, что все парни на Кубке мира завоевывают медали каждые выходные, так что у меня есть две гонки, чтобы проявить себя. Думаю, я как минимум должен попасть на подиум», – отметил Ботн.

«Кто-то должен уступить дорогу». Кристиансен не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе – его заменит Йохан-Олав Ботн