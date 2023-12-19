Дмитрий Губерниев: «Биатлон – спорт номер один в России. Плюс он по-прежнему объединяет страну»

Теги телевидение Кубок мира по биатлону Дмитрий Губерниев Кубок России Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России.

«Биатлон – спорт номер один в России. По-прежнему на «Матч ТВ» универсальная аудитория, и она не целевая. Потому что канал прежде всего интересуют мужчины, по понятным причинам.

Но универсальная аудитория биатлона сравнима даже с цифрами больших каналов, это очень важно. Плюс биатлон по-прежнему является видом спорта, который объединяет страну. Поэтому в данной ситуации можно говорить о снижении рейтингов, если брать международные сезоны, здесь не нужно быть капитаном очевидностью.

Лучшие гонки Кубка России сопоставимы даже с некоторыми цифрами, которые были на Кубке мира. Поэтому самое главное, что мы показываем этот вид спорта. В начале нынешнего сезона цифры абсолютно лучше, если сравнивать с прошлым», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

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3 комментария
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Ага, особенно летний! В себя приди, Дима! Что ты мелешь? Только гребля!😆
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слишком много спортов номер 1 в России.
футбол
хоккей
биатлон
фигурка
... что-то еще забыл
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Ответ Yndestad
слишком много спортов номер 1 в России. футбол хоккей биатлон фигурка ... что-то еще забыл
ММА (и настоящее и в виде поп-ММА) вряд ли уступает по количеству просмотров всем этим видам спорта. Правда, какое-нибудь милое видео с котиком уделает их всех вместе взятых))
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