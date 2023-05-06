Генпродюсер «Матч ТВ»: «Трансляции биатлона имеют достойные цифры в ТВ-доле, которые выросли на 21% в сравнении с показом внутренних стартов прошлого сезона»

Теги телевидение сборная России сборная России жен чемпионат России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Кубок России Илья Трифанов Александр Тащин Матч ТВ Дмитрий Занин Кубок Содружества Биатлон

Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал о росте ТВ-доли биатлонных трансляций.

– Александр Григорьевич, как Вы оцените биатлонный сезон на «Матч ТВ»?

– Соревнования по биатлону всегда привлекали большое количество аудитории – это один из самых популярных зимних видов спорта. Прошедшей зимой мы показали Кубок Содружества, чемпионат и Кубок страны, и могу отметить, что трансляции имеют достойные цифры в ТВ-доле, которые выросли на 21% в сравнении с показом внутренних стартов прошлого сезона.

Интерес зрителей к нашим стартам не только сохранился, но и вырос, но, безусловно, мы вместе с коллегами из Союза биатлонистов России хотим стремиться к более высоким показателям, как и в других видах спорта.

– Насколько производство ТВ-картинки является трудоемким?

– Биатлон – один из самых сложных к производству зимних видов спорта. В рамках договора с Союзом биатлонистов России мы производим трансляции всех этапов биатлонных стартов на территории России. В прошедшем сезоне было отработано 17 спортивных событий, некоторые из которых проходили на территории Беларуси, где трансляционные бригады «Матч ТВ» помогали в организации.

Количество камер на стадионе варьируется в зависимости от километража трассы. Обычно это порядка 30 камер вместе с дополнительным оборудованием: кранами, коптерами и многим другим.

Мы взяли для себя за стандарт показы чемпионатов мира по биатлону и этапов Кубка мира IBU, модернизируем графику, чтобы зритель видел больше информации о гонке, и сейчас наши трансляции точно не ниже уровня IBU. Если раньше даже графика производилась нашими иностранными партнерами, то теперь это наша компетенция.

Совместно с Союзом биатлонистов России ведется работа по улучшению инфраструктуры стадионов. Она включает в себя как организационные вопросы, типа прокладки кабеля, замены оборудования, так и вопросы безопасности съемки – в том числе приведение территории в порядок.

– Какие перспективы Вы наблюдаете в развитии биатлона?

– Рост аудитории внутренних соревнований – это не только работа «Матч ТВ», но и заслуга Союза биатлонистов России. Организация турниров, вклад регионов, куда съезжаются сильнейшие спортсмены со всей страны, развитие бренда внутрироссийских стартов – все это способствует полной заполняемости трибун.

С нашей стороны также ведется работа по популяризации. Все наши лучшие творческие бригады освещали биатлон в прямом эфире: Дмитрий Губерниев со своей авторской программой «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и корреспонденты на стадионах – Дмитрий Занин, Илья Трифанов и многие другие.

Вместе с Союзом биатлонистов России планируем продолжать освещать старты на должном уровне и в следующем сезоне, – сказал Александр Тащин.

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7 комментариев

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Bashibuzuck
Халва😁
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Neyron
Как мёртвом припарка
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Регион-36
На 21% в сравнении с показом внутренних стартов прошлого сезона.
Да уж, умеют у нас циферьками играть, учитывая что биатлона в этом году, больше вообще никакого не показывали, а самого показа биатлона на внутренних стартах, на сколько там стало больше, чего не озвучили ?). Но для отчета, самое то будет - рост на 21% на внутренних стартах ! )
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peantros1963
КМ смотрел , на этот местечковый биатлон ни разу не заглянул.
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Биатлонная зима
То, что показывали на МАТЧЕ биатлон замечательно
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Oleg Olegov
Наверняка, бесконечные повторы Жуков и На ножах имеют больший рейтинг, чем самые крутые трансляции биатлона. И, наверняка, рейтинги биатлона сейчас ниже, чем были лет 15 назад. Вряд ли это исключительно из-за Матч ТВ. Многолетнее отсутствие больших побед, допинговые дела, внутренние скандалы, а теперь и отсутствие международных стартов не способствуют росту аудитории. Поэтому Тащин может говорить что угодно, реального толка от этого не будет. А менеджеров, способных сделать биатлон популярнее и прибыльнее, на горизонте не видно.
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Мишаня Кашников
как циферками играет 😁
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