Генпродюсер «Матч ТВ»: «Трансляции биатлона имеют достойные цифры в ТВ-доле, которые выросли на 21% в сравнении с показом внутренних стартов прошлого сезона»

Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал о росте ТВ-доли биатлонных трансляций.

– Александр Григорьевич, как Вы оцените биатлонный сезон на «Матч ТВ»?

– Соревнования по биатлону всегда привлекали большое количество аудитории – это один из самых популярных зимних видов спорта. Прошедшей зимой мы показали , чемпионат и Кубок страны, и могу отметить, что трансляции имеют достойные цифры в ТВ-доле, которые выросли на 21% в сравнении с показом внутренних стартов прошлого сезона.

Интерес зрителей к нашим стартам не только сохранился, но и вырос, но, безусловно, мы вместе с коллегами из биатлонистов России хотим стремиться к более высоким показателям, как и в других видах спорта.

– Насколько производство ТВ-картинки является трудоемким?

– Биатлон – один из самых сложных к производству зимних видов спорта. В рамках договора с Союзом биатлонистов России мы производим трансляции всех этапов биатлонных стартов на территории России. В прошедшем сезоне было отработано 17 спортивных событий, некоторые из которых проходили на территории Беларуси, где трансляционные бригады «Матч ТВ» помогали в организации.

Количество камер на стадионе варьируется в зависимости от километража трассы. Обычно это порядка 30 камер вместе с дополнительным оборудованием: кранами, коптерами и многим другим.

Мы взяли для себя за стандарт показы чемпионатов мира по биатлону и этапов Кубка мира IBU, модернизируем графику, чтобы зритель видел больше информации о гонке, и сейчас наши трансляции точно не ниже уровня IBU. Если раньше даже графика производилась нашими иностранными партнерами, то теперь это наша компетенция.

Совместно с Союзом биатлонистов России ведется работа по улучшению инфраструктуры стадионов. Она включает в себя как организационные вопросы, типа прокладки кабеля, замены оборудования, так и вопросы безопасности съемки – в том числе приведение территории в порядок.

– Какие перспективы Вы наблюдаете в развитии биатлона?

– Рост аудитории внутренних соревнований – это не только работа « », но и заслуга Союза биатлонистов России. Организация турниров, вклад регионов, куда съезжаются сильнейшие спортсмены со всей страны, развитие бренда внутрироссийских стартов – все это способствует полной заполняемости трибун.

С нашей стороны также ведется работа по популяризации. Все наши лучшие творческие бригады освещали биатлон в прямом эфире: со своей авторской программой «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и корреспонденты на стадионах – , Илья Трифанов и многие другие.

Вместе с Союзом биатлонистов России планируем продолжать освещать старты на должном уровне и в следующем сезоне, – сказал Александр Тащин.