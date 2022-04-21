Тина Канделаки: «Карьера Губерниева – пример того, что биатлон стал спортом № 1 в России. Он сделал бразильский сериал»

оценила роль в популяризации биатлона в России.

«У нас канал развивается, ни дня без хайпа и обсуждения. В России болельщикам дана уникальная возможность смотреть спортивный канал бесплатно, ни в одной стране мира такого нет. На Западе другая модель: все платно, по подписке. Вам продали подписку единожды, а дальше – все равно, когда вы его смотрите.

Канал, который конкурирует в прайме с другими, где идут сериалы, не может себе позволить быть сугубо про факты, очки, голы, секунды. Нам нужно привлекать звезд, которые будут делать из спорта шоу.

Конкретная карьера Губерниева – пример того, что биатлон, который не был в России ключевым, стал спортом № 1. Когда мне кто-то говорит, что биатлон смотрели до Губерниева... Да, смотрели, но мы смотрим на цифры и понимаем, что из этого вида спорта он сделал бразильский сериал. Мы узнали, у кого жена беременна, у кого-то еще что-то. Все вызывает эмпатию.

Нам нужны дополнительные эмоции и слова. Мы прорвали эту плотину и время, когда в спорте были нужны лишь глубочайшие профессионалы, уже ушло. Будем привлекать новых звезд и надеемся на взаимность», – сказала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

«Когда только создавался, возникла задача создать большое количество людей, связанных со спортом. Сейчас у нас спортсмены, если это не мировые звезды в НХЛ или UFC, им до популярности Губерниева – как до Марса.

Самый цитируемый российский журналист – Дима Губерниев. Его звезда адаптивна к любым средам: телевизор, соцсети. У нас такого нет, советская школа была связана с тем, что «шуметь не стоит». Даже в советских фильмах говорили спортсменам: сидите потише, главное – результат.

Есть пример футболиста Гари Линекера, который после завершения карьеры стал звездой телевидения и известен больше, чем другие звезды», – добавила она.