Норвежца Лагрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде. Он сделал непроизвольный выстрел в отеле

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сделал непроизвольный выстрел в отеле.

Сегодня на этапе Кубка мира в пройдет масс-старт. Международный союз биатлонистов ( ) запретил норвежцу бежать гонку из-за нарушения правил безопасности.

«Сейчас мне очень тяжело. Это ужасно. Печально, когда такое случается, но это (запрет бежать гонку) правильно. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни, поэтому ко всем нарушениям правил безопасности нужно относиться как можно строже. Нужно принять последствия того, что произошло», – сказал в слезах.

Инцидент случился в пятницу, когда биатлонист готовился к спринту.

«Разница была в том, что на этот раз мы получили патроны в отеле, а не в подсобке, как это всегда проиходит. Когда позже я как обычно проводил сухой тренаж, я сделал случайный выстрел в стену в тренажной зоне.

Вчера я провел несколько часов в полиции. Я написал отчет, и они занимаются бумажной работой и формальными вещами. Мне сказали, что, скорее всего, последствий не будет», – добавил норвежец.

«Обычно я провожу холостой тренаж, и мне не пришло в голову, что обойма заряжена. Я прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нем появилась дырка от выстрела. Такого не должно происходить, и нужно обращаться с любым оружием как с заряженным.

Вчера в 20 часов меня забрала полиция. Им пришлось отнестись к этому как к расследованию. Они не думают, что будут серьезные последствия, но мне придется выплатить какую-то компенсацию за пуф», – цитирует Лагрейда VG.