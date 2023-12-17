Норвежца Лагрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде. Он сделал непроизвольный выстрел в отеле

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии происшествия IBU Стурла Хольм Лагрейд Ленцерхайде Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд сделал непроизвольный выстрел в отеле.

Сегодня на этапе Кубка мира в Ленцерхайде пройдет масс-старт. Международный союз биатлонистов (IBU) запретил норвежцу бежать гонку из-за нарушения правил безопасности.

«Сейчас мне очень тяжело. Это ужасно. Печально, когда такое случается, но это (запрет бежать гонку) правильно. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни, поэтому ко всем нарушениям правил безопасности нужно относиться как можно строже. Нужно принять последствия того, что произошло», – сказал Лагрейд в слезах.

Инцидент случился в пятницу, когда биатлонист готовился к спринту.

«Разница была в том, что на этот раз мы получили патроны в отеле, а не в подсобке, как это всегда проиходит. Когда позже я как обычно проводил сухой тренаж, я сделал случайный выстрел в стену в тренажной зоне.

Вчера я провел несколько часов в полиции. Я написал отчет, и они занимаются бумажной работой и формальными вещами. Мне сказали, что, скорее всего, последствий не будет», – добавил норвежец.

«Обычно я провожу холостой тренаж, и мне не пришло в голову, что обойма заряжена. Я прицелился в пуф, который стоял у стены, и в нем появилась дырка от выстрела. Такого не должно происходить, и нужно обращаться с любым оружием как с заряженным.

Вчера в 20 часов меня забрала полиция. Им пришлось отнестись к этому как к расследованию. Они не думают, что будут серьезные последствия, но мне придется выплатить какую-то компенсацию за пуф», – цитирует Лагрейда VG.

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13 комментариев
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Выстрелил в пятницу, а санкции только на воскресный масстарт. А так можно было?
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Это опасно, Лагрейд обычно попадает в цель))
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Ответ <vella>
на месте Лагрейда должен был быть Йося или Таря...
Главное, не на месте пуфа)))
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непроизвольный выстрел это дело такое...
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Бухой видимо был
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на месте Лагрейда должен был быть Йося или Таря...
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Если тебе дали патроны в отеле, это на значит, что их надо снаряжать в обойму, тем более, если собрался тренажить. Как в первый раз.
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Жалко очень
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Может, оно и к лучшему, что сняли с масстарта. Учитывая, в каком состоянии сейчас Стурла, вряд ли три гонки подряд пошли бы ему на пользу. Форма пока средненькая, высота коварная, дистанция 15 км. Лучше восстановиться и лишний раз не гробить здоровье ради гипотетического попадания в шестёрку.
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Как его к спринту допустили?
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Что-то похожее было с Андреа Хенкель давным-давно
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У меня есть предположение, что в биатлоне, для реализма тренировок, магазин сразу вставляють в ствол чтобы была та же тяжесть и ощущения что и в гонке. Но обычно патроны выдают перед самой гонкой, и в отеле спортсмены могут просто примеряться и тренировать стрельбу без патронов.

Но, в этом раз, патроны выдали раньше, Лагрейд их вставил в магазин сразу и забыл про это. А потом в отеле, как и всегда, начал тренироваться перед гонкой и, скажем, после какого нибудь бёрпи с винтовкой на спине, снял ее и решил симитировать стрельбу. Но, соответсвенно, из-за того, что там уже были патроны она выстрелила в стену.
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