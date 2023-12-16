«Не поднимать руку было очень плохим решением». Стремсхайму вынесли предупреждение за эпизод с упавшей обоймой

Норвежскому биатлонисту Стремсхайму вынесли предупреждение из-за упавшей обоймы.

Сегодня на этапе Кубка мира в прошел пасьют. Во время четвертой стрельбы уронил обойму и полез за ней, сняв лыжи.

Стремсхайм финишировал вторым в гонке. Победил Йоханнес Бо.

«На последней стойке была самая стрессовая ситуация всех времен. Я уронил обойму, и мне пришлось снять лыжи», – сказал норвежец.

После гонки жюри проверяло, не нарушал ли Стремсхайм правила – в итоге спортсмену вынесли предупреждение, так как выходить на переднюю часть стрельбища запрещено.

«Я разговаривал с рейс-директором, который сказал, что они четыре или пять раз проверяли [эпизод] по ТВ, и опасной ситуации не было, все было в порядке», – сказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Стремсхайм не знал, что эпизод с обоймой оценивают судьи.

– Ты знаешь, какие правила действуют в подобной ситуации?

– Нет, я не знал. Я слышал, что запрещено стрелять без лыж. Но я не думал, что то, что я сделал сегодня, подпадает под это правило. Надеюсь, остальные рассудили так же, – сказал спортсмен.

Согласно правилам Стремсхайм должен был поднять руку и попросить передать ему новую обойму.

«Я стоял там и думал: «Должен ли я это сделать или нет?» Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Но затем я подумал, что придется долго ждать, а потом будут вычитать время. Тогда я решил, что справлюсь сам.

Теперь я понял, что в следующий раз поступлю наоборот. Не поднимать руку было очень плохим решением», – заключил биатлонист.

Такой стрельбы в биатлоне вы еще не видели: норвежец уронил обойму, снял лыжи и полез за ней в яму