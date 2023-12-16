Йоханнес Бо одержал 76-ю победу в карьере. До Фуркада ему осталось 7 побед, до Бьорндалена – 19

Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Это 76-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 117 подиумов (76-22-19).

осталось одержать 7 побед, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада (83) и 19 побед до рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена (95).

Второе место занял норвежец . Это первый подиум в его карьере (0-1-0).

Третьим стал еще один представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд. На его счету 34 подиума Кубка мира (10-13-11).