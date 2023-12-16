Йоханнес Бо одержал 76-ю победу в карьере. До Фуркада ему осталось 7 побед, до Бьорндалена – 19

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Эндре Стремсхайм Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Это 76-я победа норвежского биатлониста в карьере. Всего у него 117 подиумов (76-22-19).

Йоханнесу Бо осталось одержать 7 побед, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада (83) и 19 побед до рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена (95). 

Второе место занял норвежец Эндре Стремсхайм. Это первый подиум в его карьере (0-1-0). 

Третьим стал еще один представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд. На его счету 34 подиума Кубка мира (10-13-11).

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4 комментария
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Даёшь второе место уже в этом сезоне! Go, Johannes, go!!!
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Йоханнесу надо сотку разменять. Вот это будет рекорд на все времена.
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Мартен не устоит уже в этом году))
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Ответ Xell
Мартен не устоит уже в этом году))
Йохе надо торопиться, пока Ботн стрелять не научился
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