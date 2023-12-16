Даниил Серохвостов: «Иногда херово себя чувствуешь, а бежишь нормально – вчера у меня такое состояние было. Сегодня уже полегче»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов прокомментировал свою победу в гонке преследования.

«Можно улыбнуться сегодня. Претензии имеются, да, наверное, поэтому я не особо доволен. Но все-таки это первое место, поэтому радость имеется.

Мне говорили, сколько отрыва и от кого, я понимал, что два промаха – это железно первым ухожу. И на последнем тоже думал, что с двумя железно ухожу, а с тремя уже придется бороться сильно.

Дал себе установку работать аккуратней, но после двух промахов понял, что слишком зациклен на мишени и начинаю выцеливать. И просто продолжил свою работу. Как на тренировках.

На последнем круге понимал, что я его быстро бегаю. Если бы мы вместе ушли, то я бы до самого конца взял бы огромный темп и, думаю, смог бы от Кирилла уйти.

Честно – сегодня было полегче уже. Наверное, вчера я лукавил. Довольно сильно. Я готов, как оказалось, неплохо. Иногда ты херово себя чувствуешь, а бежишь нормально – вчера вот у меня такое состояние было.

Сегодня уже чувствую себя легче, но из-за холода опять мышцы сковывает, тяжело держать высокий темп всю гонку», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ». 

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1 комментарий
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Недостаток Серохвостова - он постоянно прибедняется. У всех в школе или универе, наверное, такие персонажи были. «Ой я не готова, ничего не знаю», а потом контрольные все на пять
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