Кирилл Бажин: «Была ли надежда догнать Серохвостова? Призрачная! Он говорит, что готов на 10 процентов, но это можно умножить на тысячу»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Кубок Содружества Биатлон

Кирилл Бажин прокомментировал свое выступление в гонке преследования.

Бажин стал вторым на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победу одержал Даниил Серохвостов.

«Максимум я не сделал, потому что на третьем рубеже промахнулся и это, наверное, лишило плотной борьбы за первое место. Немного ковры скользкие, во время выстрела немножко нога поехала.

Была ли надежда догнать Серохвостова? Призрачная! Мы знаем, он говорит, что он готов на 10 процентов, но это можно умножить на тысячу как минимум. Не, конечно, старался не сдаваться, боролся, но на данный момент так готов.

Доволен ли стабильностью? Да. Хочется, чтобы на протяжении всего сезона так соревновался, держал свои кондиции, бороться за медали. Но это биатлон, будем смотреть», – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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