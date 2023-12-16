Лазовский о том, что Пащенко стрелял по его установке: «Я тоже через такое проходил, это спорт, может случиться с каждым»

Дмитрий Лазовский рассказал о проблемах во время стрельбы в гонке преследования.

по ошибке сделал несколько выстрелов по установке Лазовского. После корректировки результата белорусский биатлонист занял 4-е место.

– Я не понял, что происходит, закрываю две мишени, перевожусь на третью, смотрю, установка закрыта. Думал, что перевелся случайно на чью‑то, проверяю – нет, моя закрыта.

Посмотрел в сторону судей, они не понимают, что происходит. Понимаю, что надо что‑то делать, трачу время, не дождался рекомендаций, дострелял оставшиеся патроны в установку и побежал.

– Четвертое место – хороший результат, или Пащенко испортил обедню?

– Да нет. Для него в первую очередь не сложилась гонка, я тоже через такое проходил, это спорт, такое может случиться с каждым.

Самочувствие было хорошим, инвентарь хорошо работал, хотел доработать до финиша, старался раскрутиться, реализовать свое состояние, – сказал .