Серохвостов о прологе: «Я сразу вылетел, взял три допа на лежке. Ковер был очень кривой, промахи были вверх и вниз»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Даниил Серохвостов объяснил, из-за чего допустил промахи во время пролога.

В спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе Серохвостов занял второе место. Накануне прошел пролог в виде дуэльной стрельбы. 

– Вчерашние прологи как-то помогли?

– Я же вылетел сразу. Взял три допа на лежке. На самом деле вчера лег на ковер, который был очень кривой. Сегодня стрельбище на удивление ровное будет. Вчера не подготовили.

Я пристреливался на пятом ковре. Когда лег на второй, то все было криво-косо. У меня вверх и вниз промахи были. Пролог — это мини-тренировка. Мне понравилось. Я бы с радостью до финала дошел за 50 тысяч.

– У многих промахи в спринте. Связываешь ли ты это с морозом?

– Связываю с подходом. Он достаточно легкий. Пульс быстро опускается. Возможно, некоторых на низком пульсе сильно пробивает. Поэтому промахи.

Подходя к лежке, посмотрел на пульс на часах – было начало третьей зоны. Обычно я в четвертой стреляю. Понимал, что, видимо, будет спокойная стрельба. Возможно, остальным парням такой низкий пульс мешает. Мне не мешает, – сказал Серохвостов.

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1 комментарий
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Была Маша рваные коврики теперь Даша кривые?
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