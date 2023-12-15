Эдуард Латыпов: «Получилось разложить силы по дистанции, и со стрельбой справился. Погода сложная – холодно, пробирает сквозь одежду»

Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в спринте на Кубке Содружества в Уфе.

«Сработал надежно сегодня. Сложная погода, холодно. Не знаю, с чем связано – вроде бы к морозу привыкли, но как-то пробирает сквозь одежду, неважно, как утепляешься, все равно промерзаешь.

Сегодня катуха не очень, пришлось потолкаться, такая силовая гонка. Доволен – получилось разложить силы по дистанции и со стрельбой справился.

Я знал, что сегодня тугое скольжение, ехал и везде упирался, легкости не было, не мог расслабиться. Со спуска ехал и не думал об этом, просто работал.

Если отталкиваться от самочувствия, то старался контролировать – не кидаться. Понимал, что не могу идти выше, чем хотелось бы. Пока почему-то самочувствие не позволяет.

Может, из-за того, что перерыв был, может, холод сковал мышцы. Поэтому я уже понимал, что лучше не рыпаться, а идти своим темпом и работать на рубеже.

Не верю, что тяжело, ха-ха. Но могу сказать, что и мне тяжело было – я шел с ним в секундах 2-3, понимал, что могу отыгрывать и убегать, но это могло быть чревато – на каком-то круге я могу устать. Поэтому я держал именно тот темп, который сегодня был оптимален.

Не хотел промахиваться, хотел все сделать нормально. Рад, что у меня это получилось», – сказал трехкратный призер Пекина-2022 в эфире «Матч ТВ».