Гербулова о ситуации с условиями проживания в Уфе: «Никакого пиара с моей стороны не было. Это ради того, чтобы люди жили в комфортных условиях»
Наталья Гербулова обратилась к болельщикам после инцидента с гостиницей в Уфе.
Ранее Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее биатлонисток переселили в другой отель.
«Я не буду никак комментировать все, что происходит сейчас. Я просто скажу большое спасибо всем тем, кто за спортсменов и кто нас поддерживает.
Хочу сказать, что никакого пиара с моей стороны не было. Это просто ради того, чтобы люди, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях.
Давайте все переведем на позитивную ноту, на позитивный лад. У нас скоро соревнование, мы все скоро побежим Кубок Содружества.
Я сейчас очень сильно переживаю из-за всей этой ситуации, потому что я не особо люблю негатив, как и все мы. Я надеюсь на вашу поддержку и ваше понимание», — сказала Гербулова.
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