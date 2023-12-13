Гербулова о ситуации с условиями проживания в Уфе: «Никакого пиара с моей стороны не было. Это ради того, чтобы люди жили в комфортных условиях»

Наталья Гербулова обратилась к болельщикам после инцидента с гостиницей в Уфе.

Ранее Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее биатлонисток переселили в другой отель.

«Я не буду никак комментировать все, что происходит сейчас. Я просто скажу большое спасибо всем тем, кто за спортсменов и кто нас поддерживает.

Хочу сказать, что никакого пиара с моей стороны не было. Это просто ради того, чтобы люди, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях.

Давайте все переведем на позитивную ноту, на позитивный лад. У нас скоро соревнование, мы все скоро побежим Кубок Содружества.

Я сейчас очень сильно переживаю из-за всей этой ситуации, потому что я не особо люблю негатив, как и все мы. Я надеюсь на вашу поддержку и ваше понимание», — сказала Гербулова.

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