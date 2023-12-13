Гербулова о ситуации с условиями проживания в Уфе: «Никакого пиара с моей стороны не было. Это ради того, чтобы люди жили в комфортных условиях»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Спорт-Экспресс Кубок Содружества Биатлон

Наталья Гербулова обратилась к болельщикам после инцидента с гостиницей в Уфе.

Ранее Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее биатлонисток переселили в другой отель. 

«Я не буду никак комментировать все, что происходит сейчас. Я просто скажу большое спасибо всем тем, кто за спортсменов и кто нас поддерживает.

Хочу сказать, что никакого пиара с моей стороны не было. Это просто ради того, чтобы люди, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях.

Давайте все переведем на позитивную ноту, на позитивный лад. У нас скоро соревнование, мы все скоро побежим Кубок Содружества.

Я сейчас очень сильно переживаю из-за всей этой ситуации, потому что я не особо люблю негатив, как и все мы. Я надеюсь на вашу поддержку и ваше понимание», — сказала Гербулова.

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7 комментариев
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Всё правильно сделала. "С жульём, положим, надо бороться!" Деньги взяли, а крышку на унитаз не дали, а голой жопой на голом унитазе не комфортно.
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Ответ Viks
Всё правильно сделала. "С жульём, положим, надо бороться!" Деньги взяли, а крышку на унитаз не дали, а голой жопой на голом унитазе не комфортно.
1/4 населения России живут в сельской местности, подавляющее большинство из них видели унитаз только в кино.
+2
0
+2
Что бы жить с вкусно и комфортно, надо работать много и тяжело.
+1
0
+1
Ответ Viks
Всё правильно сделала. "С жульём, положим, надо бороться!" Деньги взяли, а крышку на унитаз не дали, а голой жопой на голом унитазе не комфортно.
всё ИннаАгент раз о других людях думает
+1
0
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Ответ Назар Игорь
1/4 населения России живут в сельской местности, подавляющее большинство из них видели унитаз только в кино.
Скажу тебе больше: сельская местность здесь ни при чём - в Европе и в деревне есть унитазы, а вот в России кое-где и в городах нет.
+1
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+1
Ответ Назар Игорь
1/4 населения России живут в сельской местности, подавляющее большинство из них видели унитаз только в кино.
По данным Росстата - 22%.
На благословенной Украине - 40%.
У благословенных омериканцев - 20%, а точнее - 21 млн. домов в США не имеют канализации. В 550 тыс. домов нет ванны и туалет на улице.
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Ответ Viks
Скажу тебе больше: сельская местность здесь ни при чём - в Европе и в деревне есть унитазы, а вот в России кое-где и в городах нет.
теперь - есть. прислали укропоштой. ждем асфальт.
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