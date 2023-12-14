Вице-президент СБР Мелихов о том, почему гонки в ноябре и декабре проходят в Сибири: «Снег – главный аспект выбора трасс для соревнований»

Теги Союз биатлонистов России Кубок России Иван Мелихов Биатлон

В СБР объяснили, почему гонки в ноябре и декабре проходят в Сибири.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за сильных морозов.

– Почему бы не запланировать в конце ноября – середине декабря соревнования не в Сибири, а в Санкт‑Петербурге, Минске, Сочи?

– Для проведения соревнований нужен снег, а в данный период он только в Ханты‑Мансийске и Тюмени, поэтому он является главным аспектом выбора трасс для соревнований.

– Когда в Тюмени наступили морозы, в Уфе было относительно тепло еще. Была ли вероятность из Тюмени приехать в Уфу на неделю раньше, экстренно все тут организовав?

– Теоретически возможно, но не практически, потому что были региональные единые календарные планы. Это очень большая нормативная работа, которая не позволила переехать в Уфу, – сказал вице‑президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов.

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