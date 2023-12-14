Александр Поварницын: «Думаю, внесем инициативу о том, чтобы иметь дублирующие места для проведения соревнований»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Кубок России Александр Поварницын Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын высказался о гонках в мороз.

На прошлой неделе в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за сильных морозов.

– Граница в -20 для проведения гонок адекватна? Или можно чуть выше или ниже сдвигать?

– Я считаю, что это должно исходить из того, какой ветер и какая влажность. Допустим, если очень сухо на улице и ветра нет, то -20 – довольно‑таки не сказать что комфортная погода, но еще можно при ней пробежать. Но если есть ветер, то и -16 может оказаться таким адом, что лучше гонку отменять сразу.

– Какая самая низкая температура, при которой ты тренировался на лыжах?

– При -30 я выходил еще, но ниже – нет. Это сумасшествие просто. Лыжи не едут. Каждое твое движение – мучение.

– Не будет ли весной у спортсменов инициативы обратиться к СБР с предложением составить календарь так, что, если даже нет снега, мы точно побежим?

– Думаю, что мы внесем какую‑то инициативу о том, чтобы иметь дублирующие места для проведения соревнований. Сразу договариваться с тем и другим местом, чтобы в случае прогнозируемого мороза мы могли резко поменять локацию.

Вынужденный перерыв сильно выбивает из соревновательного ритма, – сказал Поварницын.

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1 комментарий
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хорошо хоть на кубке млкб пробежали, считай вместо пропущенного этапа в тюмен. спасибо нуждову
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