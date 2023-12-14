Каминский об отмене Кубка России в Тюмени: «Тем, кто участвовал в клубных соревнованиях, пауза пошла на пользу»

Юрий Каминский заявил, что отмена этапа КР пошла на пользу некоторым спортсменам.

Третий этап Альфа‑Банк Кубка России в Тюмени был отменен из‑за сильных морозов.

– Отмена этапа в Тюмени пошла на пользу или во вред?

– Тем, кто участвовал в клубных соревнованиях (18-19 ноября в Ханты-Мансийске проводился Кубок Международной лиги клубного биатлона – Sports.ru), пауза пошла на пользу, потому что они соревновались три недели подряд.

Что касается остальных, а особенно тех, кто пропускал эстафеты – получается, они выпали из соревновательного ритма. Есть и такие, и такие.

– Некоторые ваши спортсмены сидели в Тюмени все эти дни, да?

– Часть спортсменов уехала в Петербург, где там тренировались, кто‑то остался в Тюмени. Латыпов поехал в Самару, где готовился там. Вернувшиеся из Питера и из дома ребята чувствуют себя неплохо, – сказал тренер сборной России Каминский.