Каминский об отмене Кубка России в Тюмени: «Тем, кто участвовал в клубных соревнованиях, пауза пошла на пользу»

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Кубок России Биатлон

Юрий Каминский заявил, что отмена этапа КР пошла на пользу некоторым спортсменам.

Третий этап Альфа‑Банк Кубка России в Тюмени был отменен из‑за сильных морозов.

– Отмена этапа в Тюмени пошла на пользу или во вред?

– Тем, кто участвовал в клубных соревнованиях (18-19 ноября в Ханты-Мансийске проводился Кубок Международной лиги клубного биатлона – Sports.ru), пауза пошла на пользу, потому что они соревновались три недели подряд.

Что касается остальных, а особенно тех, кто пропускал эстафеты – получается, они выпали из соревновательного ритма. Есть и такие, и такие.

– Некоторые ваши спортсмены сидели в Тюмени все эти дни, да?

– Часть спортсменов уехала в Петербург, где там тренировались, кто‑то остался в Тюмени. Латыпов поехал в Самару, где готовился там. Вернувшиеся из Питера и из дома ребята чувствуют себя неплохо, – сказал тренер сборной России Каминский.

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