Дмитрий Губерниев: «На таких неравнодушных, как Гербулова и Носкова, держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так все понятно»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Дмитрий Губерниев поддержал биатлонисток, которые пожаловались на условия проживания в Уфе.

Наталья Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта. 

«Наташе Гербуловой надо вообще спасибо сказать. Тут я не согласен с моим другом Виктором Никитиным. Если есть вопросы, их надо решать.

Здорово, что Гербулова такая неравнодушная. Мы хотим, чтобы все было лучше. Хотим, чтобы уфимский стадион стал самым лучшим в стране и гостиница была там самая классная. Поэтому Уфа не снижая оборотов должна работать.

На таких, как Гербулова, как Носкова, на неравнодушных и держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так все понятно. Где-то что-то сказать, заострить — вот что важно.

На самом деле, ситуация очень простая — надо к соревнованиям готовиться, ремонты делать. А в том, что Уфа в итоге все сделает здорово, я не сомневаюсь», — сказал Губерниев

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

Директор спорткомплекса в Уфе: «Гербулова просто пиарится, недовольство условиями проживания возникло только у нее. Из ничего раздули слона»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где скандалы - там и Губер !!!!Но .. какое-то раздвоение личности и радвоенное понимание ситуации у Губошлёпа. Когда Бабиков озвучил , сказанное соперниками, о питании в Тюмени , что слишком много майонеза - то Бабиков стал у Димона - стреплом . стукачём и т д .. А как Гербулова с Носковой озвучили свои претензии - так они , у Губера , - герои дня ! .. Или это другое ???..Вот же ж гни"да ?!
+7
-1
+6
Губашлёп переобулся и уже на строне Гербуловой, а то с утра оды пел Башкирии.
+2
0
+2
всем миром вчехляют пиплу про какой-то РЕМОНТ )))

Если номера сдали, очевидно ремонт в них окончен. Сделано на пофиг и ни кем не проверялось, иначе откуда смеситель бьющий струей в пол?
+2
0
+2
Себя любимого забыл.Прямо сама скромность.Димон на тебе все держится.
+1
0
+1
Всегда считал что есть Губерниев -есть российский биатлон ,нет Губерниева -нет российского биатлона ...
А тут вон оно что .....
Похоже денег начинает на всех не хватать и пауки в банке исподтишка присматриваются друг к другу....
0
0
0
Ответ Марина Федоткина
Где скандалы - там и Губер !!!!Но .. какое-то раздвоение личности и радвоенное понимание ситуации у Губошлёпа. Когда Бабиков озвучил , сказанное соперниками, о питании в Тюмени , что слишком много майонеза - то Бабиков стал у Димона - стреплом . стукачём и т д .. А как Гербулова с Носковой озвучили свои претензии - так они , у Губера , - герои дня ! .. Или это другое ???..Вот же ж гни"да ?!
походу Губа распробовал салат без мазика
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий