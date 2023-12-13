Дмитрий Губерниев: «На таких неравнодушных, как Гербулова и Носкова, держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так все понятно»
Дмитрий Губерниев поддержал биатлонисток, которые пожаловались на условия проживания в Уфе.
Наталья Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта.
«Наташе Гербуловой надо вообще спасибо сказать. Тут я не согласен с моим другом Виктором Никитиным. Если есть вопросы, их надо решать.
Здорово, что Гербулова такая неравнодушная. Мы хотим, чтобы все было лучше. Хотим, чтобы уфимский стадион стал самым лучшим в стране и гостиница была там самая классная. Поэтому Уфа не снижая оборотов должна работать.
На таких, как Гербулова, как Носкова, на неравнодушных и держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так все понятно. Где-то что-то сказать, заострить — вот что важно.
На самом деле, ситуация очень простая — надо к соревнованиям готовиться, ремонты делать. А в том, что Уфа в итоге все сделает здорово, я не сомневаюсь», — сказал Губерниев.
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Директор спорткомплекса в Уфе: «Гербулова просто пиарится, недовольство условиями проживания возникло только у нее. Из ничего раздули слона»
Если номера сдали, очевидно ремонт в них окончен. Сделано на пофиг и ни кем не проверялось, иначе откуда смеситель бьющий струей в пол?
А тут вон оно что .....
Похоже денег начинает на всех не хватать и пауки в банке исподтишка присматриваются друг к другу....