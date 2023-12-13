Дмитрий Губерниев: «На таких неравнодушных, как Гербулова и Носкова, держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так все понятно»

Дмитрий Губерниев поддержал биатлонисток, которые пожаловались на условия проживания в Уфе.

Наталья Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта.

«Наташе Гербуловой надо вообще спасибо сказать. Тут я не согласен с моим другом Виктором Никитиным. Если есть вопросы, их надо решать.

Здорово, что Гербулова такая неравнодушная. Мы хотим, чтобы все было лучше. Хотим, чтобы уфимский стадион стал самым лучшим в стране и гостиница была там самая классная. Поэтому Уфа не снижая оборотов должна работать.

На таких, как Гербулова, как Носкова, на неравнодушных и держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так все понятно. Где-то что-то сказать, заострить — вот что важно.

На самом деле, ситуация очень простая — надо к соревнованиям готовиться, ремонты делать. А в том, что Уфа в итоге все сделает здорово, я не сомневаюсь», — сказал .

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

Директор спорткомплекса в Уфе: «Гербулова просто пиарится, недовольство условиями проживания возникло только у нее. Из ничего раздули слона»