Директор спорткомплекса в Уфе: «Гербулова просто пиарится, недовольство условиями проживания возникло только у нее. Из ничего раздули слона»
Директор уфимского спорткомплекса высказался о ситуации с условиями проживания спортсменок.
В Уфе с 14 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества по биатлону. Биатлонистка Наталья Гербулова опубликовала в соцсети видео, где пожаловалась на условия в гостинице.
«Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Во‑первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом номере.
Приехала заселяться она в час ночи, увидела пыль. Утром там уже было все чисто, пришли и убрали. Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у нее была такая же история. Мы ей предложили переехать в отель, она недовольна, что они далеко.
В самом начале мы всем сказали, что у нас будет ремонт. Если не устраивает, то у нас забронированы места в трех отелях. Регионы согласились жить в отеле на стадионе.
Вопросы возникли только у группы Истомина, хотя сам он прилетел только сегодня. Сейчас у нас решили переехать Носкова и Гербулова, они после тренировки уезжают. Из ничего просто раздули слона.
Не понимаю, почему идет этот негатив. С проживанием все налажено, транспорт есть, за сборной России и Беларуси закреплен автобус, никаких проблем.
Не бывает так, что претензии появляются у одного человека, здесь (в комплексе) все стараются, работают без выходных, чтобы создать хорошие условия спортсменам. Любые вопросы решаем быстро, 100 человек здесь работают.
А Гербулова взяла и своими недовольствами уничтожила репутацию комплекса, это некрасиво. У меня тоже есть свои воспитанники, но никогда в жизни никто не вел себя подобным образом», – сказал Виктор Никитин.
«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы
С мокрыми штанишками выйдет)
Проблемы бывают у всех. Но человек, работающий в сфере сервиса и отвечающий таким образом, просто профнепригоден.
"В связи с реконструкцией гостиницы на стадионе, условия проживания там немного ослаблены, и это было известно заранее. Тем, кто захотел, предлагалось остаться на стадионе, а другим – номера в гостинице "Азимут". Особо для этого было забронировано около 70 номеров для спортсменов. Выбор простой – жить на стадионе, зная об ограничениях, которые, к слову, были устранены сразу после жалобы, или воспользоваться услугами гостиницы, с тем что нужно будет добираться на выделенном автобусе. Я не могу сказать, была ли Гербулова слишком резкой в данной ситуации, но выбор у спортсменов был и остается. Уфа делает все возможное для развития биатлона", - Губерниев поделился своим мнением на видео, опубликованном в его телеграмм-канале.