Ольга Медведцева: «Все данные для успеха у Наталии Шевченко есть. Я под впечатлением, что лыжница меньше года в биатлоне, а показывает такой уровень»
Ольга Медведцева оценила перспективы бывшей лыжницы Наталии Шевченко в биатлоне.
Сегодня Шевченко выиграла пасьют на чемпионате России в Ханты-Мансийске, а накануне победила в спринте.
– Я под впечатлением, что лыжница меньше года в биатлоне, а показывает такой уровень.
– Сможет Наталья добиться в биатлоне таких же высот, как когда‑то и вы?
– Зачем достигать моих? У нее должны быть свои успехи еще круче и выше. Девочка молоденькая, лыжница, все данные для успеха у нее есть.
Главное, как она сегодня сработала, промахнулась, смогла отложить на четвертый выстрел и грамотно его отработала. Это говорит о каком‑то опыте. Правда, откуда он у нее?
Наверное, Наташа очень старательная и с высокой организацией, раз она показывает такие результаты. Поэтому я и под впечатлением, меньше года в биатлоне, а уже двукратная чемпионка России – здорово!
Желаю ей долгого и мощного спортивного будущего, – сказала Медведцева, которая является двукратной олимпийской чемпионкой.
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