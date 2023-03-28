Ольга Медведцева: «Все данные для успеха у Наталии Шевченко есть. Я под впечатлением, что лыжница меньше года в биатлоне, а показывает такой уровень»

Теги Ольга Медведцева сборная России жен чемпионат России Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Ольга Медведцева оценила перспективы бывшей лыжницы Наталии Шевченко в биатлоне.

Сегодня Шевченко выиграла пасьют на чемпионате России в Ханты-Мансийске, а накануне победила в спринте.

– Я под впечатлением, что лыжница меньше года в биатлоне, а показывает такой уровень.

– Сможет Наталья добиться в биатлоне таких же высот, как когда‑то и вы?

– Зачем достигать моих? У нее должны быть свои успехи еще круче и выше. Девочка молоденькая, лыжница, все данные для успеха у нее есть.

Главное, как она сегодня сработала, промахнулась, смогла отложить на четвертый выстрел и грамотно его отработала. Это говорит о каком‑то опыте. Правда, откуда он у нее?

Наверное, Наташа очень старательная и с высокой организацией, раз она показывает такие результаты. Поэтому я и под впечатлением, меньше года в биатлоне, а уже двукратная чемпионка России – здорово!

Желаю ей долгого и мощного спортивного будущего, – сказала Медведцева, которая является двукратной олимпийской чемпионкой.

2 комментария

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Бини
Очень радостно за Наталию! Но зачем здесь мнение человека с допинговым прошлым(
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андрэ
и какие перспективы??? Ижевская винтовка и Тульская пушка??
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