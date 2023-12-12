Сурнев о морозе в Тюмени: «Для меня было вообще невозможно даже до столовой дойти, где идти всего пять минут»

Биатлонист Роман Сурнев рассказал, что не мог дойти до столовой из-за мороза.

С 6 по 10 декабря в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за холодной погоды. Следующие гонки биатлонистов пройдут в Уфе – на этапе Кубка Содружества 15-17 декабря.

– В Уфе не самая теплая погода, почему вышли сегодня на тренировку?

– Потому что в Тюмени было еще хуже, там было -40! Тут после обеда было -20, в принципе, условия комфортные, чтобы хотя бы немного покататься на лыжах.

В Тюмени для меня было вообще невозможно даже просто до столовой дойти, где идти всего пять минут. За это время нос и руки замерзали, поэтому мы работали в тире и в зале. В Тюмени могли провести кроссы на улице, но это короткие – минут по 30-40, а тут можно полтора часа на лыжах покататься.

– Не соскучился по биатлону?

– Конечно, соскучился. Хочется уже побегать, тренировки уже надоели. Пусть это будет не шикарное выступление, но все‑таки это будет соревнование. Хочется почувствовать атмосферу, потому что становится скучно, – сказал Сурнев.

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