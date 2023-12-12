Сурнев о морозе в Тюмени: «Для меня было вообще невозможно даже до столовой дойти, где идти всего пять минут»

Теги сборная России Кубок России Роман Сурнев Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Роман Сурнев рассказал, что не мог дойти до столовой из-за мороза.

С 6 по 10 декабря в Тюмени должен был пройти этап Кубка России, но его отменили из-за холодной погоды. Следующие гонки биатлонистов пройдут в Уфе – на этапе Кубка Содружества 15-17 декабря.

– В Уфе не самая теплая погода, почему вышли сегодня на тренировку?

– Потому что в Тюмени было еще хуже, там было -40! Тут после обеда было -20, в принципе, условия комфортные, чтобы хотя бы немного покататься на лыжах.

В Тюмени для меня было вообще невозможно даже просто до столовой дойти, где идти всего пять минут. За это время нос и руки замерзали, поэтому мы работали в тире и в зале. В Тюмени могли провести кроссы на улице, но это короткие – минут по 30-40, а тут можно полтора часа на лыжах покататься.

– Не соскучился по биатлону?

– Конечно, соскучился. Хочется уже побегать, тренировки уже надоели. Пусть это будет не шикарное выступление, но все‑таки это будет соревнование. Хочется почувствовать атмосферу, потому что становится скучно, – сказал Сурнев.

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1 комментарий
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А в Тюмени морозы бывают, оказывается
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