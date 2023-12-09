Ахатова об отстранении биатлонистов: «Ребята не падают духом, у молодежи большая мотивация. Все надеются, что смогут реализовать свои мечты»

Ахатова считает, что российские биатлонисты не теряют мотивацию в условиях отстранения.

– Могут ли этапы Кубка России надоесть нашим биатлонистам?

– Достаточно сложная тема. Спортсменам, которые привыкли выступать на международных соревнованиях, у кого есть цель стать чемпионами мира, вот им, наверное, трудно. Тем не менее их мотивацию стараются поддерживать.

Отмечу, что остальные спортсмены России видят лидеров, поэтому соревнования с ними идут им на пользу. Надеюсь, что на этом фоне вырастет уровень российских спортсменов.

Регионы получили возможность прийти на стадионы и вживую поболеть за лидеров этого вида спорта, также спасибо «Матч ТВ» за уровень трансляций. Все это подталкивает подрастающее поколение к занятию спортом.

– Как думаете, когда россияне вернутся на международные соревнования?

– Сложный вопрос, вряд ли кто‑то сейчас сможет на него ответить. Мы все надеемся, что это случится в скором будущем.

– В сборной России не падают духом из‑за этого?

– Ребята духом не падают, у молодежи есть большая мотивация быть в сборной России. Все‑таки они занимаются спортом большую часть своей жизни, у них есть мечта – завоевать медаль Олимпийских игр.

Все они надеются, что ситуация закончится и они смогут реализовать свои мечты, – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 Альбина Ахатова.

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