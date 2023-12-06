Ишмуратова об отмене этапа Кубка России в Тюмени: «Приветствую это решение. Сейчас половина биатлонистов сляжет, и что будем делать на следующих этапах?»

Теги Светлана Ишмуратова сборная России сборная России жен Кубок России Биатлон

Светлана Ишмуратова оценила решение об отмене этапа Кубка России в Тюмени.

– Это нормальное решение. У нас бывали прецеденты с очень морозной погодой. Надо учесть, что -23 – это действительно холодно. Мы можем тренироваться в 30 градусов мороза, но бежать в -23 довольно холодно. С учетом того, что сезон начался совсем недавно, нужно поберечь наших спортсменов. Здоровье прежде всего. В любом случае потом можно и какие‑то дополнительные соревнования провести, придумать что‑нибудь. Наши ребята не останутся без стартов: зима только началась.

Отмена соревнований в сложившейся ситуации – это абсолютно нормально. Приветствую это решение. Бежать и отмораживать носы и пальцы рук? Когда стреляем, указательный палец вытаскиваешь наружу. Ты касаешься металлической скобы, а она просто ледяная. Пальцы очень замерзают, и ты зачастую эту скобу не чувствуешь. Наверняка у некоторых ребят уже были обморожения пальцев, и для них такая погода особенно тяжело сказывается на здоровье.

– Вы бежали при -23?

– Бежали и при более низкой температуре, было такое. Можем доказать это только теми термометрами, которыми пользовались мы, и у нас там температура была ниже, однако судьи показывали, что температура позволяет соревноваться.

– А лучше бы не бежали?

– Конечно. Потому что главное – здоровье наших спортсменов. Сейчас надышатся на морозе – половина биатлонистов сляжет, и что будем делать на следующих этапах? Так что это правильно, когда в такую погоду отменяют соревнования, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

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2 комментария
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Когда Динара в Увате в прошлом году при 21-градусном морозе снималась, а россиянки в это время ковали бабло не отходя от кассы, пользуясь отсутствием сильнейшей соперницы. никто же не слег. Да и тогда шашиловки бегали контрольную тренировку.
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Махануть по-Тихоновски и алга!
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