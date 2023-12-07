Васильев о дефиците патронов: «В этом году мы еще как-то продержимся на остатках, а как дальше будем жить – не понимаю»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев рассказал о дефиците импортных патронов в России.

– У нас есть остатки импортных патронов Lapua, но по количеству – совсем слезы. Мы их бережем только для лидеров и на самые главные старты сезона. Все остальные стреляют «Олимпом», либо их аналогом еще более низкого качества.

Причем по непонятным мне причинам российские патроны только дорожают. Если все комплектующие производятся в России, почему растет цена? Видимо, потому что завод стал жестким монополистом, так как импортные патроны больше недоступны.

– У вас действительно нет никаких лазеек, чтобы доставать Lapua, к которым все привыкли?

– Абсолютно. Ввезти в Россию импортные патроны откуда-либо невозможно. Производители контролируют все продажи: куда пошел патрон, кто получатель... Даже через третьи страны, как с лыжами, не получится. Так что в этом году мы еще как-то продержимся на остатках, а как дальше будем жить – не понимаю.

И в таком положении не только мы, а вся Россия. У некоторых регионов запасы Lapua чуть больше, у других, наоборот, уже все кончилось. Но плюс-минус ситуация похожая.

– Насколько российские патроны проигрывают в качестве импортным?

– Думаю, что по 10-балльной школе Lapua – это 9-10, а «Олимп» потянет на семерку. Не надо уж совсем занижать его качество. Но это не тот патрон, которым хотелось бы стрелять лидерам на основных стартах.

Что с этим делать теперь – понятия не имею. Мне кажется, пришло время вмешаться государству, потому что иначе минимум два вида спорта – биатлон и пулевая стрельба – останутся на будущий год без качественных патронов, – рассказал двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

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10 комментариев
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Почему не добавил, что санкции только на пользу?
+17
-1
+16
Нашли проблему. Надо подсказать целому союзу где сейчас навалом патронов, да и цели поважнее мишеней?
+7
0
+7
И этот блин "спортсмен" подтверждает, что "лидеры российского биатлона" имеют НЕСПОРТИВНОЕ преимущество над другими биатлонистами(в основном молодежью) во время стартов😂😂😂
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Авдеев
Шойгу, где патроны
Там же, где 1,5 млн. обмундирования.
+3
0
+3
Шойгу, где патроны
+3
-1
+2
Сами ничего делать не могут, все какое-то мифическое государство должно вмешаться. Никакие законы экономические не работают, есть спрос, должно быть предложение , а у нас все по понятиям дяди при госкормушки...
+2
0
+2
Раздайте патроны, поручик Васильев!
+1
0
+1
Союз биатлонистов КНДР не сможет поставить 1000000 патронов?
+1
0
+1
Государство должно вмешаться: просто издать Указ, что с 01.01.2024 «Олимп» тянет на 9-10, а гейропейская Lapua - на 6-7, и всего то делов🤷‍♂️
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Ответ United
Почему не добавил, что санкции только на пользу?
Не, ну заводу который стал "жестким монополистом" - определенно на пользу
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