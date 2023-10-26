Васильев об отстранении россиян: «Этот период продлится не так долго – 3-4 года, не думаю, что больше. Мир просто устанет от неопределенности»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Васильев Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о том, как удержать спортсменов от смены гражданства.

– Есть ли план Б, который позволит нам не терять спортсменов? Есть ли понимание, как их удержать? Как создать конкурентную среду?

– Да, но общее. Потому что с такой ситуацией никто никогда не сталкивался, и приходится на ходу принимать решения. Бывает, что они не всегда верны.

Думаю, что главным мотиватором является финансовый рычаг. Если будут хорошие призовые, то наши спортсмены с еще большей уверенностью будут тренироваться.

Чтобы биатлонисту на Кубке мира заработать 16 тысяч евро за первое место, надо еще его завоевать. Попробуйте еще это сделать с этими допинговыми норвежцами и всеми остальными. Это невозможно!

А тут открываются возможности на зимней Спартакиаде. Насколько я знаю, призовые планируются практически такие, как за ОИ. Сложно представить себе больший мотиватор, чтобы спортсмены оставались здесь и тренировались.

Этот период продлится все равно не так долго. Может, 3-4 года. Не думаю, что больше. Весь мир просто устанет от этой неопределенности.

И давайте не забывать, что международная спортивная картинка за рубежом здорово оскудела, потому что выигрывают лыжные соревнования одни норвежцы. 

А кому нравится смотреть на одну страну? Значит, уходят спонсоры, значит, и показы сокращаются. Пропадает интерес у болельщиков. Это никому не нравится. Как бы они нас ни ненавидели.

Конечно, никто не строит иллюзий относительно того, что на первом этапе соревнования БРИКС будут менее зрелищными, но нам все равно нужно что‑то делать. Мы не можем ждать у моря погоды, их благоволения.

Надо идти разными параллельными путями. Новый формат соревнований подразумевает, что там будут участвовать не только наши спортсмены, но и приглашаются все, кто не использует допинг, а самое главное, эти терапевтические исключения, в которых погряз западный спорт.

Все же понимают, что это легализованный допинг. Нам необходимо очиститься от этой мерзости, которая все последние годы налипла на олимпийское движение, чему потакал господин Бах.

Не так все плохо. У нас достаточно хорошие перспективы. Я в это очень верю! – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jedef
Хочется помыться, словно телик посмотрел...."Весь мир просто устанет от этой неопределенности". Правильно ли я понял, что весь мир с населением 8.12 млрд человек каждый день изнывает от невозможности видеть на соревнованиях представителей страны с 0.14 млрд? И чтобы великие российские спортсмены не испытывали от всего этого дискомфорта, особенно в неравной борьбе с норвежцами (которые вообще-то допингисты, хотя, на самом деле, и мы тоже, просто их лекарства лучше, да и вообще это мерзость), нужно просто доплачивать спортсменам побольше?
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Scott
Стадия 3: торг
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fewral
Эпо у Логинова, но допинговые норвежцы.)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
да все уже определились.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yan D
Ответ Jedef
Хочется помыться, словно телик посмотрел...."Весь мир просто устанет от этой неопределенности". Правильно ли я понял, что весь мир с населением 8.12 млрд человек каждый день изнывает от невозможности видеть на соревнованиях представителей страны с 0.14 млрд? И чтобы великие российские спортсмены не испытывали от всего этого дискомфорта, особенно в неравной борьбе с норвежцами (которые вообще-то допингисты, хотя, на самом деле, и мы тоже, просто их лекарства лучше, да и вообще это мерзость), нужно просто доплачивать спортсменам побольше?
мало того, 0,14 млрд., так ещё и самой длинной допинговой скамейкой в мире в этом самом биатлоне! А уж сколько у нас двукратных читеров! А уж у Вяльбе на одной домашней Олимпиаде аж ТРИ доказанных читерши - не сборная, а мечта!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
какой оптимизм, у всех вдруг память отшибет или Россия внезапно станет на что-то влиять в мире?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Голос Губерниева
Товарищ Васильев, миру абсолютно одно....но отсутствие россиян на соревнованиях. Уставать не от чего!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондаша42
Комментарии этого субъекта порядком утомили. Интеллект ведь просто так не появится... если его никогда не было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JL JL
Он что-то знает. Дал 3-4 года.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
3-4 года это недолго? Для таких как Васильев и 10 лет не срок. Когда сам был в шкуре спортсмена, считал недели и дни подготовки к стартам. А сейчас ему 3-4 года не срок. Ну вот какое может быть уважение к нашим чиновникам и руководителям? Люди, совершенно оторванные от реальной жизни.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серегей Юдин
Миру уже лет 10 пофиг на россиян. Когда успехом считается попадание в 10. О чем еще говорить. Когда не лучший на чемпионате россии попадает на кубок мира, то о чем еще говорить. А особенно когда все спонсоры ушли из страны, то зачем им приглашать российских спортсменов? Для спонсоров главное - рынок сбыта. А в россии его нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimur
Ответ Jedef
Хочется помыться, словно телик посмотрел...."Весь мир просто устанет от этой неопределенности". Правильно ли я понял, что весь мир с населением 8.12 млрд человек каждый день изнывает от невозможности видеть на соревнованиях представителей страны с 0.14 млрд? И чтобы великие российские спортсмены не испытывали от всего этого дискомфорта, особенно в неравной борьбе с норвежцами (которые вообще-то допингисты, хотя, на самом деле, и мы тоже, просто их лекарства лучше, да и вообще это мерзость), нужно просто доплачивать спортсменам побольше?
Зато мы делаем ракеты,
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей.(с)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий