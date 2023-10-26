Васильев об отстранении россиян: «Этот период продлится не так долго – 3-4 года, не думаю, что больше. Мир просто устанет от неопределенности»

Дмитрий Васильев высказался о том, как удержать спортсменов от смены гражданства.

– Есть ли план Б, который позволит нам не терять спортсменов? Есть ли понимание, как их удержать? Как создать конкурентную среду?

– Да, но общее. Потому что с такой ситуацией никто никогда не сталкивался, и приходится на ходу принимать решения. Бывает, что они не всегда верны.

Думаю, что главным мотиватором является финансовый рычаг. Если будут хорошие призовые, то наши спортсмены с еще большей уверенностью будут тренироваться.

Чтобы биатлонисту на Кубке мира заработать 16 тысяч евро за первое место, надо еще его завоевать. Попробуйте еще это сделать с этими допинговыми норвежцами и всеми остальными. Это невозможно!

А тут открываются возможности на зимней Спартакиаде. Насколько я знаю, призовые планируются практически такие, как за ОИ. Сложно представить себе больший мотиватор, чтобы спортсмены оставались здесь и тренировались.

Этот период продлится все равно не так долго. Может, 3-4 года. Не думаю, что больше. Весь мир просто устанет от этой неопределенности.

И давайте не забывать, что международная спортивная картинка за рубежом здорово оскудела, потому что выигрывают лыжные соревнования одни норвежцы.

А кому нравится смотреть на одну страну? Значит, уходят спонсоры, значит, и показы сокращаются. Пропадает интерес у болельщиков. Это никому не нравится. Как бы они нас ни ненавидели.

Конечно, никто не строит иллюзий относительно того, что на первом этапе соревнования БРИКС будут менее зрелищными, но нам все равно нужно что‑то делать. Мы не можем ждать у моря погоды, их благоволения.

Надо идти разными параллельными путями. Новый формат соревнований подразумевает, что там будут участвовать не только наши спортсмены, но и приглашаются все, кто не использует допинг, а самое главное, эти терапевтические исключения, в которых погряз западный спорт.

Все же понимают, что это легализованный допинг. Нам необходимо очиститься от этой мерзости, которая все последние годы налипла на олимпийское движение, чему потакал господин Бах.

Не так все плохо. У нас достаточно хорошие перспективы. Я в это очень верю! – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону в эфире «Матч ТВ».