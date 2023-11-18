Нуждов о победах Гореевой и Халили: «Шутили, что деньги возвращаются в Московскую область»

Алексей Нуждов пошутил о победах Карима Халили и Анастасии Гореевой.

Спортсмены победили в гонках Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Нуждов возглавляет федерацию биатлона Московской области, за которую выступает Гореева. Халили представляет Москву.

— Прежде всего я доволен тем, какая атмосфера была сегодня здесь. Нам повезло с погодой, зрители пришли, они очень здорово поддерживали.

Я уже посмотрел картинку: «Матч ТВ», конечно, творит чудеса. Ну и особая благодарность Югре за помощь в организации такого турнира. Здорово, что и у мужчин, и у женщин все было в борьбе до последнего метра.

– Символично, что победили Карим и Настя, которые в следующем году планируют сыграть свадьбу.

– Не сомневаюсь, что деньги они направят куда нужно. Мы уже шутили тут, что деньги постепенно возвращаются в Московскую область, так что жизнь налаживается, ха-ха, – сказал Нуждов.

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