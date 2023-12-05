Губерниев о международных федерациях: «Они уже не скрывают, что пытаются абсолютно цинично с помощью отстраненной России зарабатывать деньги»

Дмитрий Губерниев указал на лицемерие международных спортивных чиновников.

«Я не хочу говорить про Томаса Баха. Последнее решение по поводу того, что мы должны заплатить за расследование непричастности спортсменов к силовым структурам, – уже из рубрики «хоть стой, хоть падай». Они уже не скрывают, что пытаются абсолютно цинично с помощью отстраненной России зарабатывать деньги.

Они же продают нам ничтоже сумняшеся права на трансляции соревнований. Считаю, кстати, что их надо показывать, чтобы молодежь видела состязания сильнейших представителей видов спорта.

Смотрите, какая интересная штука: нам выступать нельзя, но, тем не менее, нам продают права, и в том числе из этих средств люди получают призовые. Представьте: швед , который нас критикует, выиграет гонку, получит свои деньги, и часть этих денег будет российская.

Степень лицемерия уже не знает границ, это касается какой угодно области. Уже надоело обращать на это внимание, хочется идти своим путем – безусловно, продолжая, по мере сил, поддерживать контакты с международными федерациями, но твердо держась своей позиции», – сказал комментатор.

Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК