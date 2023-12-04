Себастьян Самуэльссон: «Сейчас у меня фантастически хороший ход. Я очень доволен формой и надеюсь, что смогу ее сохранить»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Эстерсунд Биатлон

Себастьян Самуэльссон высоко оценил свою форму на старте Кубка мира.

Накануне шведский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе в Эстерсунде, допустив три промаха.

«Сейчас у меня фантастически хороший ход. Я очень доволен своей формой и надеюсь, что смогу ее сохранить», – приводит слова Самэульссона Expressen.

«Победа при домашних трибунах – это нечто особенное. Здесь было много зрителей, и это потрясающе – я чувствовал, что все поддерживают меня. День выдался фантастическим!

Ходом мне приходится включаться сразу же, потому что я всегда хоть раз промахиваюсь. Рад, что мне удалось поднажать. Думаю, это и было ключевым моментом с учетом неидеальной стрельбы”, – цитирует Самуэльссона сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

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