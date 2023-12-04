Себастьян Самуэльссон: «Сейчас у меня фантастически хороший ход. Я очень доволен формой и надеюсь, что смогу ее сохранить»

Себастьян Самуэльссон высоко оценил свою форму на старте Кубка мира.

Накануне шведский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе в Эстерсунде, допустив три промаха.

«Сейчас у меня фантастически хороший ход. Я очень доволен своей формой и надеюсь, что смогу ее сохранить», – приводит слова Самэульссона Expressen.

«Победа при домашних трибунах – это нечто особенное. Здесь было много зрителей, и это потрясающе – я чувствовал, что все поддерживают меня. День выдался фантастическим!

Ходом мне приходится включаться сразу же, потому что я всегда хоть раз промахиваюсь. Рад, что мне удалось поднажать. Думаю, это и было ключевым моментом с учетом неидеальной стрельбы”, – цитирует Самуэльссона сайт Международного союза биатлонистов (IBU).