Пролог перед Кубком России по биатлону в Тюмени отменен из-за мороза

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил об отмене пролога перед этапом Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.

Решение принято совместно с капитанами команд из-за ожидаемого мороза. Планировалось, что соревнования могут состояться 5, 6 или 7 декабря.

Ранее СБР запустил командную систему прологов, которые должны проходить в формате лыжного спринта или дуэльной стрельбы перед основной программой турниров.

Первый этап пролога завершился 28 ноября в Ханты-Мансийске.