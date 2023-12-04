Директор СБР о переносе прологов на Кубке России: «Это может быть четверг, потому что в пятницу и субботу, согласно прогнозу, максимальная жесть»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Кубок России Александр Пак Биатлон

В СБР высказались о переносе прологов на Кубке России из-за мороза.

На этой неделе в Тюмени пройдет третий этап соревнований. Планировалось, что 5 или 6 декабря биатлонисты пробегут пролог (предстартовые гонки), но затем стало известно о переносе спринтов с 9 на 6 декабря из-за ожидаемых морозов.

– Сегодня вечером будем разговаривать с капитанами команд. Напомню, что у нас все по собственной воле, поэтому будем вести диалог, что будет у нас или не будет. Погода‑то шепчет. Никого заставлять ни стрелять, ни бегать в мороз мы, конечно же, не будем.

– Так как спринты Кубка России перенесли с субботы на среду, то остается четверг или пятница?

– Скорее всего, это может быть четверг, потому что в пятницу и субботу, согласно прогнозу, максимальная жесть. Если будем рассматривать, то четверг, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Пролог – это предстартовые гонки, которые впервые организуются СБР перед основной программой соревнований.

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3 комментария
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позорище составителю календаря! из года в год одно и тоже. нафига было смешанки проводить на первом этапе вместо личных гонок? их так мало в этом году. у меня один ответ- денег решили сэклномить на призовые , знали что пару гонок из за морозов будут отменены, прэтому еа первом этапе смешанки воткнули всесто личных гонок. оставшиеся деньги на призовые за личные гонки которые отменят кому в карман пойдут?
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Вот они сибирские морозы ❄️
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а ведь у нас есть биатлонные трассы и там, где потеплее!
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