Директор СБР о переносе прологов на Кубке России: «Это может быть четверг, потому что в пятницу и субботу, согласно прогнозу, максимальная жесть»

В СБР высказались о переносе прологов на Кубке России из-за мороза.

На этой неделе в Тюмени пройдет третий этап соревнований. Планировалось, что 5 или 6 декабря биатлонисты пробегут пролог (предстартовые гонки), но затем стало известно о переносе спринтов с 9 на 6 декабря из-за ожидаемых морозов.

– Сегодня вечером будем разговаривать с капитанами команд. Напомню, что у нас все по собственной воле, поэтому будем вести диалог, что будет у нас или не будет. Погода‑то шепчет. Никого заставлять ни стрелять, ни бегать в мороз мы, конечно же, не будем.

– Так как спринты Кубка России перенесли с субботы на среду, то остается четверг или пятница?

– Скорее всего, это может быть четверг, потому что в пятницу и субботу, согласно прогнозу, максимальная жесть. Если будем рассматривать, то четверг, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Пролог – это предстартовые гонки, которые впервые организуются СБР перед основной программой соревнований.