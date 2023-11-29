Пак о прологе на этапе Кубка России в Тюмени: «Хотели провести спринт в парке, но из‑за отсутствия снега проведем его на «Жемчужине Сибири»

Пролог на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет на «Жемчужине Сибири».

Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России ( ) Александр Пак.

– Сегодня (28 ноября – Sports.ru) все происходило на легкоатлетическом стадионе. Дальше эта история тоже будет проходить не на биатлонных комплексах?

– Мы планировали проводить спринты не на биатлонных комплексах. Но вот в Тюмени, к сожалению, нет снега в городе. Мы хотели провести спринт в парке, но из‑за отсутствия снега проведем его на биатлонном стадионе [«Жемчужина Сибири»]. Остальные спринты мы хотели провести в городе.

Стрельбу мы можем проводить только на своих стадионах. Соревнования по стрельбе также будут дальше: у нас запланированы четыре этапа спринтов и четыре этапа дуэльной стрельбы. Всего будет восемь этапов.

– вышел в образе Джокера. Должны ли биатлонисты делать из этих гонок шоу?

– Я еще задам вопрос капитанам, но такие вещи точно нужно как‑то поощрять. Не просто восхищением, но и командными баллами, – сказал Пак.

Наш биатлон зашел на легкоатлетический стадион: бегали 100-метровку на лыжах, участвовал Джокер!