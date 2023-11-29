Пак о прологе на этапе Кубка России в Тюмени: «Хотели провести спринт в парке, но из‑за отсутствия снега проведем его на «Жемчужине Сибири»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Кубок России Александр Пак стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) Александр Поварницын Биатлон

Пролог на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени пройдет на «Жемчужине Сибири».

Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

– Сегодня (28 ноября – Sports.ru) все происходило на легкоатлетическом стадионе. Дальше эта история тоже будет проходить не на биатлонных комплексах?

– Мы планировали проводить спринты не на биатлонных комплексах. Но вот в Тюмени, к сожалению, нет снега в городе. Мы хотели провести спринт в парке, но из‑за отсутствия снега проведем его на биатлонном стадионе [«Жемчужина Сибири»]. Остальные спринты мы хотели провести в городе.

Стрельбу мы можем проводить только на своих стадионах. Соревнования по стрельбе также будут дальше: у нас запланированы четыре этапа спринтов и четыре этапа дуэльной стрельбы. Всего будет восемь этапов.

Александр Поварницын вышел в образе Джокера. Должны ли биатлонисты делать из этих гонок шоу?

– Я еще задам вопрос капитанам, но такие вещи точно нужно как‑то поощрять. Не просто восхищением, но и командными баллами, – сказал Пак.

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2 комментария
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Ксения Бьорндален
Меня одну бесит этот сомнительный типок?
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re#mn
В парке это хорошо, очень хорошо, развернулись к народу лицом, не все пахать за рубежом для отчета узкого круга лиц о высоких достижениях, можно и нужно для свих людей дома побегать и даже в таком формате, они заслужили это, не больно то они и избалованы
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