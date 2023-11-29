Артем Истомин: «У меня нет информации о дальнейших планах Мироновой, будет ли она продолжать заниматься биатлоном»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин ответил на вопрос о будущем биатлонистки Светланы Мироновой.

«О будущей карьере Светланы Мироновой лучше спросить у нее. У меня пока нет информации о ее дальнейших планах, будет ли она продолжать заниматься биатлоном.

В летней подготовке у нее не все сложилось с нагрузкой. Она не справлялось, а здоровье давало о себе знать.

В данный момент она восстанавливается. После летнего чемпионата России она уехала восстанавливаться, но пока ничего не могу сказать по ее будущему», – сказал Истомин.

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41 комментарий
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Чего ты в чужих карманах ковыряешься? У тебя личная неприязнь?
это отсылка к высказыванию шашилова о нигматуллиной о том что онана самоподготовке крадет миллион удмуртии
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тоторо
ау шашилов миронова украла миллион из региона на подготовку у свердловских биатлонистов-юношей и детей. ничего не хочешь нам сказать по этому поводу?
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khinskiy
Причем тут Истомин?
Если уж спрашивать, то у Норицына, который ей планы писал. К тому же у Светы есть непосредственное начальство в лице Шашилова.
По той скупой информации, которая просачивается в соцсети, Миронова пытается тренироваться. Правда, без тренера и без винтовки.
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Марина Федоткина
Что и требовалось доказать !!!!Я давно писала . что Света с карьерой биатлонистки закончит .после ОИ.. А ,некоторые, мне тут гадости писали , дескать . наговариваю на их любимицу ! Её поведение, о кончие карьеры , говорило красноречивей её слов !!! А жаль - была одарённой , но - ЛЕНИВОЙ !
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Andrey Novikov
Я читал, что Миронова тренируется одна и без оружия, значит Свердловск ей отказал в финансировании. Жаль, что все молчат. В любом случае - Свете здоровья и успехов!
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Maxim Brodkin
Какая нафик разница что будет делать в жизни некая Миронова, закончившая с биатлоном 3 года назад , кому это интересно, ей самой это даже неинтересно.
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sodovskaya
Ответ Maxim Brodkin
Какая нафик разница что будет делать в жизни некая Миронова, закончившая с биатлоном 3 года назад , кому это интересно, ей самой это даже неинтересно.
Какие 3 года? Справедливости ради: менее двух лет назад Светлана стала серебряным призёром олимпийских игр.
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тоторо
миронова конечно хитро...ая . говорить о завершении карьеры не хочет, хочет на зарплату от федерации свердловского биатлона еще пожить совсем как малышко себя ведет
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Elenavasilevna
Ответ Maxim Brodkin
Какая нафик разница что будет делать в жизни некая Миронова, закончившая с биатлоном 3 года назад , кому это интересно, ей самой это даже неинтересно.
Ну как это не интересно? Её ведь все пророчили в спасительницу нашего женского биатлона, всё ждали когда её стрелять научат, а она и бегать перестала. ))
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Анатолий К
Ещё не возрастная, года на 2-3 ещё хватило бы. Региональная подготовка с Тюменью могла бы её поднять, в компании с Кайшевой и Сливко.
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khinskiy
Ответ тоторо
в смысле причем тут истомин? он старший тренер ее группы! долен держать с ней связь и знать о ее состоянии! и планы всем пишет истомин! норик там чисто стрельбой занимается
В общем, все отреклись от Мироновой. А ей, ведь, ещё на работу куда-то устраиваться.
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Владимир Шешко
Ответ khinskiy
В общем, все отреклись от Мироновой. А ей, ведь, ещё на работу куда-то устраиваться.
пирошки продавать позорнице.
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Тимофей Петров
Ответ Elenavasilevna
Ну как это не интересно? Её ведь все пророчили в спасительницу нашего женского биатлона, всё ждали когда её стрелять научат, а она и бегать перестала. ))
Это Губошлеп пророчил спасительницей Российского биатлона, второй Домрачевой, "русской багирой биатлона" и.т.д. и.т.п...
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Я читал, что Миронова тренируется одна и без оружия, значит Свердловск ей отказал в финансировании. Жаль, что все молчат. В любом случае - Свете здоровья и успехов!
винтовку наверно МВ отдал более перспективной юниорке или бниору. с каким оружием она на ГС бегать тогда будет?
если действительно ей регион финансирование урезал и она хочет продолжать выступать надо ей в другой регион уходить вон хоть в Татарстан
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Ты видела её трудовую книжку? Как говорят, палка имеет два конца. Почему Миронова в таком состоянии устраивает Свердловскую федерацию? Да понимают, что она даже в таком состоянии может усилить тот же Ямал или Красноярск.
а с чего ты решил что теперь устраивает? может устраивала до летнегл чемпионата а теперь не нужна
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Миронова не из группы Истомина, её летнюю подготовку оплачивала Свердловская федерация, Лето прошло, Истомин умывает руки.
по чьим планам она по твоему летом занималась работая в группе Истомина? думаешь шашилов чтоль ей писал?)
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тоторо
Ответ khinskiy
В общем, все отреклись от Мироновой. А ей, ведь, ещё на работу куда-то устраиваться.
ну если это шашилов не дает ей винтовку значит перейдет в др регион в сл году если не завершит вообще
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Владимир Шешко
Ответ Andrey Novikov
Ты видела её трудовую книжку? Как говорят, палка имеет два конца. Почему Миронова в таком состоянии устраивает Свердловскую федерацию? Да понимают, что она даже в таком состоянии может усилить тот же Ямал или Красноярск.
каким таким местом усилить? Она даже как женщина вряд ли кому интересна. Нухашка.
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starichok77
у Светы есть продолжатель - Ира Казакевич, такая же снайперша на стойке!
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RomvB
"Она не справлялОсь" ... Тёма - топчик ... )
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Comeon!
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Формально будет, выступать только не будет. ЗП то и без выступлений капает.
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Вячеслав Клименко
Ответ khinskiy
Причем тут Истомин? Если уж спрашивать, то у Норицына, который ей планы писал. К тому же у Светы есть непосредственное начальство в лице Шашилова. По той скупой информации, которая просачивается в соцсети, Миронова пытается тренироваться. Правда, без тренера и без винтовки.
я вас умоляю. Света закончила. нет мотивации. нет рвения. нет кнута.
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Andrey Novikov
Ответ Марина Федоткина
Что и требовалось доказать !!!!Я давно писала . что Света с карьерой биатлонистки закончит .после ОИ.. А ,некоторые, мне тут гадости писали , дескать . наговариваю на их любимицу ! Её поведение, о кончие карьеры , говорило красноречивей её слов !!! А жаль - была одарённой , но - ЛЕНИВОЙ !
Нет слов просто на вашу гадость ответить, Имейте в виду судьба гадости возвращает бумерангом. Дважды переболевшую Ковидом и в догоночку Ветрянкой, а это герпес-инфекция, Вы готовы смешать с грязью. Истомин сказал же - были сбои здоровья. Вы же пишете про лень, ну да ладно, Бог Вам судья.
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
а с чего ты решил что теперь устраивает? может устраивала до летнегл чемпионата а теперь не нужна
Посмотри аналитику, сама увидишь, для эстафетной четвёрки в Ямал, Красноярск, даже Тюмень очень подойдёт.
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Кац Мац
Ответ Andrey Novikov
Ты видела её трудовую книжку? Как говорят, палка имеет два конца. Почему Миронова в таком состоянии устраивает Свердловскую федерацию? Да понимают, что она даже в таком состоянии может усилить тот же Ямал или Красноярск.
а ты ее адвокат чтоль?)
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2533ПВ
Чисто по-человечески жаль спортсменку,болезни подкосили эдоровье,а теперь ещё и винтовку забрали.Похоже в полку Подчуфароврй прибыло.Все равно пожелаю Светлане удачи,здоровья.Может в другом регионе попробовать?
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
винтовку наверно МВ отдал более перспективной юниорке или бниору. с каким оружием она на ГС бегать тогда будет? если действительно ей регион финансирование урезал и она хочет продолжать выступать надо ей в другой регион уходить вон хоть в Татарстан
Вопрос не ко мне. Винтовка дело тонкое, если кому отдадут, то ложе придётся переделывать под нового владельца.
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ДимаЩе
Зато летом все говорили,что все хорошо и все получится
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Andrey Novikov
Ответ Elenavasilevna
Ну как это не интересно? Её ведь все пророчили в спасительницу нашего женского биатлона, всё ждали когда её стрелять научат, а она и бегать перестала. ))
А от кого было ещё ждать? Кто был лучше? Вот согласно статистики по личным и эстафетным достижениям за три последних сезона на КМ, она лучшая в СБР была. Рядом с ней Резцова, остальные очень далеко.
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Andrey Novikov
Ответ ДимаЩе
Зато летом все говорили,что все хорошо и все получится
Где это она говорила? У меня совсем другая информация, она говорила, что работу выполняет только после полного восстановления, а на это уходило больше времени, чем у других. Истомин говорил, что уровень стал лучше чем прошлым летом, но до той Мироновой, до болезни, ещё далеко.
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