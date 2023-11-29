Артем Истомин: «У меня нет информации о дальнейших планах Мироновой, будет ли она продолжать заниматься биатлоном»
Тренер Артем Истомин ответил на вопрос о будущем биатлонистки Светланы Мироновой.
«О будущей карьере Светланы Мироновой лучше спросить у нее. У меня пока нет информации о ее дальнейших планах, будет ли она продолжать заниматься биатлоном.
В летней подготовке у нее не все сложилось с нагрузкой. Она не справлялось, а здоровье давало о себе знать.
В данный момент она восстанавливается. После летнего чемпионата России она уехала восстанавливаться, но пока ничего не могу сказать по ее будущему», – сказал Истомин.
Если уж спрашивать, то у Норицына, который ей планы писал. К тому же у Светы есть непосредственное начальство в лице Шашилова.
По той скупой информации, которая просачивается в соцсети, Миронова пытается тренироваться. Правда, без тренера и без винтовки.
если действительно ей регион финансирование урезал и она хочет продолжать выступать надо ей в другой регион уходить вон хоть в Татарстан