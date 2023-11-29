Артем Истомин: «У меня нет информации о дальнейших планах Мироновой, будет ли она продолжать заниматься биатлоном»

Тренер Артем Истомин ответил на вопрос о будущем биатлонистки Светланы Мироновой.

«О будущей карьере лучше спросить у нее. У меня пока нет информации о ее дальнейших планах, будет ли она продолжать заниматься биатлоном.

В летней подготовке у нее не все сложилось с нагрузкой. Она не справлялось, а здоровье давало о себе знать.

В данный момент она восстанавливается. После летнего чемпионата России она уехала восстанавливаться, но пока ничего не могу сказать по ее будущему», – сказал .