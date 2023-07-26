Артем Истомин: «В том году Миронова не могла двух дней потренироваться. Сейчас она весь план выполняет»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Матч ТВ Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин рассказал, как справляется с нагрузками биатлонистка Светлана Миронова.

Миронова пропустила практически весь предыдущий сезон из-за проблем со здоровьем. 

Истомин: В том году она не могла двух дней потренироваться. Сейчас она весь план выполняет. Она, наверное, одна из немногих, кто выполняет весь план.

Другое дело, что год пропущен, и у нее несколько другие задачи, чем у остальных спортсменов.

Миронова: Меня очень радует, что состояние мое улучшается. Потому что когда я приступила к первому сбору – оно было не такое хорошее. Я где-то расстраивалась, когда что-то не получалось, были какие-то небольшие откаты.

Но здесь я чувствую, что уже понемногу все возвращается. Я не знаю, как будет в сезоне – я не могу это предугадать. Но по ощущениям все стало гораздо лучше.

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