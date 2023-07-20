Артем Истомин: «Миронова выполняет нагрузку третий месяц, организм справляется. Да, не так, как раньше – мы же все знаем, на что она способна»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин рассказал о тренировках Светланы Мироновой в его группе.

Миронова пропустила практически весь предыдущий сезон. Сейчас она тренируется в группе Истомина за счет средств региона. 

«Света тренируется вместе со всеми, но с коррективами. У нас у многих есть какие‑то корректировки по нагрузке. Она выполняет все, но задачи немного другие.

В прошлом году в это время она тренировалась, а сейчас уже выполняет нагрузку третий месяц, и выполняет ее хорошо. Организм справляется. Да, не так, как раньше, мы же все знаем, на что она способна», – сказал Истомин. 

Миронова о самочувствии: «Все идет гораздо лучше, чем в прошлом году. Планирую выступать на всех стартах сезона»

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1 комментарий

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armmaster
Если не так, как раньше, то результата точно не будет
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